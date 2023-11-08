فريق طبي من جامعة الوادي الجديد ينجح في إنقاذ حياه مريضة

نجح فريق طبي بقسم القلب بكلية الطب جامعة الوادي الجديد في انقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 40 عام ، وذلك في انجاز طبي لكلية الطب جامعة الوادي الجديد يأتي في إطار حرص كلية الطب جامعة الوادي الجديد على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين،حيث قام الفريق الطبى بقسم طب القلب والقسطرة والذي ضم الدكتور مؤمن لطفي مدرس طب القلب والأوعية الدموية والدكتور اسلام راشد مدرس مساعد بقسم القلب بإنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 40 عام، تعاني من وجود عيب خلقي في بداية غير طبيعية بالشريان التاجي الأيمن وتم عمل قسطرة علاجية بالتصوير التشخيصي للشريان الأيسر وأمكن استخدام نفس القسطرة كقسطرة علاجية بعد أن قام الفريق المعالج بإجراء تعديلات لتركيب الدعامة في الشريان الايمن وتم إنقاذ حياة المريضة بنجاح.

وفور نجاح العملية تقدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بتهنئة الفريق الطبي بقسم طب القلب والقسطرة بكلية الطب لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية؛ مشيدًا بكفاءة وتميز الكوادر بكلية الطب جامعة الوادي الجديد، واستعدادها لاستقبال جميع الحالات المرضية، والتعامل معها مؤكدا ان ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم كلية الطب ، وتعظيم دورها الحيوي في تقديم خدمة طبية على مستوى عال من الحرفية والمهارة، وباستخدام التقنيات الحديثة لخدمة المرضى المترددين عليها.