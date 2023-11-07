محافظ الوادي الجديد يفتتح المعرض السنوي للسياحة والتسوق بمدينة الخارجة

افتتح محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط اليوم، الثلاثاء، المعرض السنوي للسياحة والتسوق بمدينة الخارجة، الذي يقام على مدار 4 أشهر، ويضم جميع احتياجات الأسرة من السلع المعمرة والغذائية والتموينية واللحوم؛ وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وأشاد المحافظ بجهود توفير جميع السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق الخارجية، موجها بتوفير منفذ للخضراوات والفاكهة وطرح اللحوم البلدية الطازجة أسبوعيا، والتشديد على مراجعة إجراءات الحماية المدنية حفاظا على الأرواح والممتلكات.

رافق الزملوط، خلال الافتتاح، نائب المحافظ حنان مجدي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة عربي يماني، ورئيس المركز جهاد متولي، وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء الغرفة التجارية.



