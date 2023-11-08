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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الوقف التام | قرار عاجل للحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس

قرار وزير التعليم
قرار وزير التعليم للحفاظ على استقرار العملية التعليمية

أصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة قرارا عاجلا حفاظا على استقرار العملية التعليمية في جميع المدارس.

قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، ايقاف حركات النقل والندب لمديري المدارس والمعلمين بجميع المراحل التعليمية.

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المديرية على استقرار وانضباط العملية التعليمية للعام الدراسي 2023 / 2024 داخل الادارات التعليمية

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل لاستمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بداية شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، سيتم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه يمكن ترقب ظهور رابط استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، على بوابة مركز المعلومات على موقع الوزارة من خلال الضغط على https://emis.gov.eg .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من إتاحة رابط استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024 على موقع وزارة التربية والتعليم، هو تدقيق البيانات المسجلة للطلاب على قاعدة البيانات وهي (اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل)، وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب على رابط استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تقوم المدارس بمراجعة وتدقيق البيانات والتأكد من صحتها، وذلك استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية  والثانوية العامة والدبلومات الفنية بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 كالتالي: 158 جنيها مقسمة إلى 148 رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيهات رسم امتحانات إضافي.

كما قررت وزارة التربية والتعليم الفني، أن تكون رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي: 210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيهات عند التقدم للمرة الأولى أو الثانية، بينما تقرر أن تكون الرسوم للطلاب الذين يدخلون الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة 410 جنيهات.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كالتالي: يدفع الطالب في المرات الثلاث الأولى للتقدم للامتحانات 193 جنيها رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية  + 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيها رسم إضافي، وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة 248 جنيها رسوم خامات ومستلزمات الامتحان +  15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية  + 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيها رسم إضافي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لرسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية فهي كالتالي: 193 جنيها رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية +  15 جنيها رسم إضافي.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لرفع وعي طلاب المدارس وتنمية روح الولاء لديهم.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد، أبرز الإجراءات التي تقرر تنفيذها في المدارس لرفع وعي الطلاب وتنمية روح الولاء لديهم:

  • تعليمات لجميع المدارس بالعمل على تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة.
  • قرار عاجل تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان "دور المدرسة في تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتي تستهدف مديري المدارس، والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين.
  • تعليمات رسمية للمدارس بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق.
  • توعية طلاب المدارس بالتغيرات المناخية، والأمن المائي، والبيئي، وكيفية ترشيد استهلاك المياه
  • الوزارة تستهدف إعداد طالب لديه القدرة على المنافسة والبحث والتفكير النقدي خاصة في ظل الثورة المعرفية والتحول الرقمي.
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