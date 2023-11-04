مجانية| تكليف المدارس بتعريف الطلاب بإتاحة مواد تعليمية على موقع الوزارة الرسمي

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بإتاحة الوزارة على موقعها الالكتروني مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، وذلك مجانا .

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف من هذا الإجراء هو أن يستفيد طلاب المدارس في التحصيل الدراسي من خلال هذه المواد المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم .

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن كل وحدة دراسية على موقع وزارة التربية والتعليم ، مزودة بإختبارات يقوم الطالب بحلها ويستطيع تقييم أدائه من خلالها .

كما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاستعانة بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية ، مشدداً على إتاحة هذه الدروس على قنوات اليوتيوب .

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلتزام بحصص وفترات مشاهدة القنوات التعليمية في الفصول للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، مؤكداً انها عملت على جذب الطلاب للمدرسة وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لتحميل المواد التعليمية والتدريبية يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/



وعلى جانب آخر .. كان قد وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وذلك لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.



وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ومن جهته، رحب اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.



و خلال زيارته لمحافظة الاسماعيلية .. قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بتفقد عدد من المدارس؛ لمتابعة سير انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

جاء ذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز مدينة الإسماعيلية والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



وقد تفقد الوزير ومحافظ الإسماعيلية، سير الدراسة بمدرسة أبو عطوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٢٦٢ طالبا.

وخلال الجولة التفقدية للمدرسة، تفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال، وأحد فصول الصف الأول الابتدائي أثناء تدريس كتاب القيم واحترام الآخر، حيث استمع الوزير من الطلاب إلى آرائهم ومدى استفادتهم من الرسالة الموجهة إليهم.

كما تفقد الوزير والمحافظ معرض المدرسة الذى يتضمن أعمال الطلاب التى تخدم البيئة من حولهم، والتي تضمنت رسومات ولوحات فنية ومجسمات.

كما استمع الوزير إلى الموهبة الغنائية للطالب أدهم محمود فوزى بالمرحلة الابتدائية، والذى قدم أغنية وطنية، حيث أشاد الوزير والمحافظ بصوت الطالب وأدائه وموهبته، وقد وجه الوزير بتبنى مديرية التربية والتعليم هذه الموهبة وتنميتها ورعايتها، كما شجع الطالب على مواصلة وتنمية موهبته، والمشاركة بمسابقات وفاعليات الوزارة.

وعقب ذلك، قام وزير التربية والتعليم ومحافظ الاسماعيلية بزيارة مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٤٠٣ طالبة، وتضم ٩ فصول، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة، من بينها أحد فصول الصف الأول الإعدادي خلال فترة المشاهدة لمادة اللغة العربية، وأجرى الوزير حوارا مع الطالبات حول مدى استفادتهن من فترات المشاهدة، حيث أكدن مدى استفادتهن منها في التحصيل الدراسي.



وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ لزيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات والتى يبلغ عدد الطالبات بها ٣٩٧ طالبة، وعدد الفصول ١٢ فصلا، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

كما عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد، ومناقشة المهام والتعليمات الجديدة المنظمة للعملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ومحمد أنيس السكرتير العام، وماهر كامل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جدير بالذكر ان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مهتم بعمل زيارات ميدانية لمتابعة سير الدراسة خلال العام الدراسي الحالي.

حيث كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد توجه يوم الاحد الماضي إلى محافظة كفر الشيخ لتفقد عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وكان في استقبال الدكتور رضا حجازي لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأشرف عبد الونيس عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد صلاح مدير الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد الصواف مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وقام الدكتور رضا حجازي والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، كما عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الاجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.