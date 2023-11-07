طلب إحاطة بشأن وضع آليات مشتركة لقبول خريجي الثانوية العامة بكليات التربية

تقدمت النائمة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه لكل من وزير التربية والتعليم و وزير التعليم العالي ، بشأن وضع آليات مشتركة لقبول خريجي الثانوية العامة بكلية التربية بأنواعها ، لتأهلهم للعمل داخل وزارة التربية والتعليم.



و أوضح " سعيد" أنه وعلى الرغم من حرص الدولة على تنمية العنصر البشري و الارتقاء به وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلا أنه من الواقع العملي والتنفيذي لم يرتقي إلى ما نطمح إليه، ‏كما شوهد منذ الأسابيع الماضية أزمة مسابقة 30,000 معلم والتي جاء خضمها اعتراف صريح من وزارة التربية والتعليم بعدم جاهزية المتقدمين من المعلمين للعمل في الوزارة وتقديم الخدمة مما إضطر الوزارة لعمل المزيد من الاختبارات بخلاف اختبارات التربوي والتقدير الذي حاصل عليه المعلمون،‏كما شوهد ضعف السمات الشخصية لدى البعض وعدم قدرتهم على تمثيل ذاتهم.



وتساءلت عضو البرلمان قائلة:" ‏لماذا لا يحدث ذلك منذ بداية تقدم الطالب للإلتحاق بالكلية؟! و لماذا لا يتم توجيه وتأهيله بشكل يتيح له الخروج والعمل داخل وزارة التربية والتعليم؟!.

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وطالبت " سعيد " بعمل بروتوكول تعاون بين كلا الوزارتين لوضع آليات مشتركة تسهل على المتقدم للالتحاق في كلية التربية و التوجيه والكشف على سمات الشخصية مما يتيح له فتح أبواب العمل داخل وزارة التربية والتعليم .