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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أنشطة وتفاعل دولى من جامعة بدر مع منظمة الفاو لطلاب كلية الطب البيطري.. صور

جامعة بدر بالقاهرة
جامعة بدر بالقاهرة

أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، أنه تم الإعلان عن إطلاق نسخة جديدة من نموذج الأغذية والزراعة التابع لمنظفة الفاو بالأمم المتحدة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC" لعام 2024؛ لطلاب كلية الطب البيطرى، مشيراً أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة على إكتساب طلابها المهارات العلمية والعملية المطلوبة لمواكبة سوق العمل وتطوره، وإستمرار لريادة الجامعة فى كافة البرامج الأكاديمية والبحثية، وذلك بدعم كامل من رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور حسن القلا.

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أكد "الشيحى"، أن نموذج "FA" هو نشاط طلابى ويهدف إلى محاكاة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والترويج لمشاريع تخرج الطلاب للمنافسة علمياً وتجارياً، وتتمثل مهمة نموذج منظمة الأغذية والزراعة فى إعداد طلاب قادرين على تنفيذ مشاريع مبتكرة تعتمد على حل المشكلات والتحديات الزراعية والبيئية وصحة وسلامة الغذاء وجودته فى مصر، وإعداد كوادر قادرة على تحويل مشاريع التخرج والمشاريع العلمية إلى مشاريع ناشئة.

 

فى ذات السياق، أوضح الدكتور عادل عبد الخالق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن نموذج منظمة الأغذية والزراعة يحظى بدعم وإشراف من منظمة الأغذية والزراعة لـ"الأمم المتحدة"، وتم توسيعه فى الأعوام السابقة؛ ليشمل جامعات أخرى فى مصر، مثل: "عين شمس، الفيوم، أسيوط، بنى سويف، الزقازيق، جنوب الوادى، الوادى الجديد، والمنيا".

 

أفاد عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن نموذج "FA" يُعد فرصة عظيمة لطلاب كلية الطب البيطرى فى الجامعة؛ للتعرف على منظمة الأغذية والزراعة وعملها، وتطوير مهاراتهم فى إدارة المشاريع، والعمل الجماعى والإتصال الفعال، وإكتساب خبرة قيمة فى قطاع الزراعة والغذاء والمجالات ذات الصلة والتواصل مع المتخصصين الآخرين فى مجال الزراعة والأمن الغذائى؛ مما يعزز سيرتهم الذاتية ويوفر لهم فرص للعمل والتى ستُساعدهم على تقديم مساهمة إيجابية فى تنمية مصر والمنطقة، كما يمكن لطلاب الكليات المختلفة بالجامعة المشاركة والإستفادة فى ذلك المشروع حيث يتضمن نموذج منظمة الأغذية والزراعة عدداً من البرامج، منها:
- برنامج"Agri Summer training"، والذى يوفر التدريب وبناء القدرات للطلاب فى مجموعة متنوعة من المواضيع الزراعية والمتعلقة بالأغذية.
- برنامج "FA Model Pioneers"، الذى يدعم الطلاب ورواد الأعمال الشباب لتطوير وإطلاق مشاريعهم الزراعية والغذائية الناشئة.
- برنامج "FA Model Scholars"، والذى يشمل تدريب الطلاب على طريقة إجراء الأبحاث خصوصاً حول القضايا الزراعية والغذائية فى مصر والمنطقة.

نوه عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه يوجد أيضًا برنامج حاسوبى كأداة لتقييم تأثير تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائى وسيتم تدريب طلاب الكلية على هذه النماذج المتطورة، يستخدمها الباحثون وصانعو السياسات لفهم التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على جوانب مختلفة من النظام الغذائى، مثل إنتاجية الماشية وموارد المياه، كما أنها تُستخدم لتطوير إستراتيجيات التكيف؛ لمساعدة المزارعين وأصحاب المصلحة الآخرين على التعامل مع آثار تغير المناخ، بالإضافة لعقد دورات وبرامج  أخرى لتنمية قدرات طلاب الجامعة فى المجالات المختلفة.

الجدير بالذكر، أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، رحب ووافق من حيث المبدأ بتوجيه الدعوة لمنظمة الأغذية والزراعة على لإستضافة فعاليات يوم الأغذية العالمى "World Food Day" فى مقر جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، والمتوقع عقده فى شهر "أكتوبر" المقبل لعام (2024)، وَهو اليَوم الذى أعلنته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة لِمُنظمة الأمم المتحدة، فى مصر حيث يتم الإحتفال بهذا اليوم على نِطاق واسع مِن قبل العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائى، بما فى ذلك برنامج الأغذية العالمى.

أنشطة وتفاعل دولى من جامعة بدر مع منظمة الفاو لطلاب كلية الطب البيطرى4
أنشطة وتفاعل دولى من جامعة بدر مع منظمة الفاو لطلاب كلية الطب البيطرى4
أنشطة وتفاعل دولى من جامعة بدر مع منظمة الفاو لطلاب كلية الطب البيطرى3
أنشطة وتفاعل دولى من جامعة بدر مع منظمة الفاو لطلاب كلية الطب البيطرى3
أنشطة وتفاعل دولى من جامعة بدر مع منظمة الفاو لطلاب كلية الطب البيطرى2
أنشطة وتفاعل دولى من جامعة بدر مع منظمة الفاو لطلاب كلية الطب البيطرى2
أنشطة وتفاعل دولى من جامعة بدر مع منظمة الفاو لطلاب كلية الطب البيطرى1
أنشطة وتفاعل دولى من جامعة بدر مع منظمة الفاو لطلاب كلية الطب البيطرى1
الدكتور أشرف الشيحي نموذج الأغذية والزراعة جامعة بدر منظفة الفاو كلية الطب البيطري نشاط طلابي Jobs Education

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