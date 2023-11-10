عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الجلالة تعلن إمكانية الحصول على شهادات مزدوجة بالتعاون مع أريزونا.. تفاصيل

جامعة الجلالة الاهلية
جامعة الجلالة الاهلية

اعلنت جامعة الجلالة الاهلية بالتعاون والشراكة مع Arizona State University, للتأهيل للدراسة في جامعة الجلالة للحصول على أفضل الفرص محلياً ودولياً، حيث تتيح للطلاب برامج الشهادة المزدوجة من جامعة الجلالة، وذلك للطلاب في تجربة التعليم المبتكر والاستمتاع بتجربة جامعية فريدة.

واوضح كما سيحصل الطلاب على شهادة البكالوريوس معتمدة دولياً من ASU مما يتيح لهم الحصول على أفضل الفرص في المجالات التي يختارونها في أي مكان في العالم، بينما لمزيد من المعلومات عن برامج الشهادة المزدوجة من #ASU يمكنك زيارة موقعنا الالكتروني  https://www.gu.edu.eg/powered-by-asu/

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل؛ بهدف لدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمي الهام، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل.


بينما استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى المجالات العلمية، والتعليمية، والتكنولوجية، بحضور د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.سلمى يسرى مستشار الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية، وبخاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية والتطورات الإيجابية بين البلدين، خاصة بعد إنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، التي تعد أحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، والتي تهدف إلى تزويد سوق العمل المصرية بالعمالة الفنية المؤهلة على أعلى مستوى، معربًا عن اعتزازه أيضًا بالشراكة القائمة بين جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) وشركة سامسونج الكورية، فضلاً عن التعاون القائم لتطوير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة في ضوء إستراتيجيتها الجديدة بالعمل على تدويل التعليم العالى، وتعظيم الشراكة بين الجامعات المصرية ونظيرتها من الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية المرموقة، خاصة في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ربط التعليم بالصناعة؛ بهدف تهيئة بيئة علمية متميزة، وربط الخريجين باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات التعاون العلمي المشترك، والاستفادة من خبرات الجانب الكوري في تطوير التعليم التكنولوجي المصري، وإمكانية التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم الهندسي، واستحداث تخصصات جديدة، وبرامج تدريبية لتطوير المهارات والقدرات البشرية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ونقل التكنولوجيات الصناعية الحديثة للصناعة الوطنية المصرية، من خلال ربط البحث العلمي والبحوث التطبيقية باحتياجات الصناعة.

كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء أفرع لجامعات كورية في مصر، والتعاون في منح درجات علمية في مختلف التخصصات الدراسية، بالشراكة بين الجامعات المصرية والكورية.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة على جميع الأصعدة، وبخاصة التعليمية، والبحثية، والتكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز برامج تعليم اللغة الكورية في مصر من خلال أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بالجامعات المصرية.

جامعة الجلالة جامعة الجلالة الأهلية Arizona State University جامعة الجلالة الاهلية بالتعاون والشراكة مع Arizona State University وزير التعليم العالى والبحث العلمى ASU

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة.. وماذا يحدث للطقس غدا السبت

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

ليس أجنبيا.. ناقد رياضي يكشف عن مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

شقق بديلة أو تعويضات مالية.. وزير النقل يطمئن أهالي كفر العلو في حلوان

ترشيحاتنا

نتنياهو: إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة أو احتلالها

وزير النقل: تعويضات مالية ووحدات سكنية بديلة نظير إخلاء مسار القطار السريع

إختراق فوري fwary إشاعة أم حقيقة؟ .. "هنا القصة الكاملة"

وثائق بريطانية.. خطة إسرائيل لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة للعريش عام 1971

احذر.. إجراءات رادعة ضد المعتدين على قطارات السكة الحديد

شقق بديلة أو تعويضات مالية.. وزير النقل يطمئن أهالي كفر العلو في حلوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت تهديد السلاح .. مقطع فيديو مؤثر لنزوح بعض الفلسطينيين

جدل حول التخلي عن عارضة أزياء شهيرة لدعمها لفلسطين.. اعرف الحقيقة كاملة

لن تكون سهلة|جوارديولا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية ويكشف استعدادات السيتي

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

فيديو

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ