إدارة الوافدين توضح خطوات التسجيل على منصة ادرس في مصر.. تفاصيل

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الخطوات مجمعة في نقاط حول التسجيل علي منصة ادرس في مصر.

الخطوات:

١- التسجيل علي منصة ادرس في مصر ودفع 170 دولار

٢- القبول المبدئي

٣- الترشيح

٤- دفع الرسوم الثانية خلال أسبوعين من الترشيح ١٧٠+١٥٠+١٥٠٠+ حداثة ان وجدت

٥- تسليم الملف في الجامعة (إدارة الوافدين بالجامعة) ومواعيد التسليم حسب كل جامعة

٦- ظهور الإفادة علي الموقع بعد مراجعة الملف

٧- تسليم الافادة للكلية ودفع نصف الرسوم الدراسية واستخراج شهادة القيد لعمل الاقامة الدراسية

٨- بدء الدراسة ١-١٠

بالتوفيق للجميع

توضيحات مالية:

١- دفع الرسوم من داخل مصر يكون بايداع بنكي فقط ببنك مصر

ودفع الرسوم من خارج مصر يكون اولاين بالفيزا او ايداع بنكي وليس حوالة ويتعذر الدفع من هذه الدول بسبب القيود المالية الدولية (السودان، سوريا، فلسطين)

٢- من لم يدفع رسوم نادي الوافدين 150 دولار فليدفعها ويرسل صورة الإيصال لإدارة الوافدين خلال اسبوعين من الترشيح.

٣- يجب إيداع المبلغ كامل مع عمولة 2 دولار للإيصال الواحد.