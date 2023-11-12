المراكز البحثية: نهدف لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة

تسعى المراكز البحثية إلى دعم طلاب الجامعات والباحثين، حيث تعمل على تدريب الطلاب وتأهيل الخريجين لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي .

وقال الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، إن المعاهد البحثية حريصة على تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف رفعت أن المراكز البحثية تسعى دائما لتقديم كل اشكال الدعم للمعاهد والمركز البحثية، وذلك من أجل احتضان أفكار جميع الباحثين والمبتكرين.

من جانبها قالت الدكتورة شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن المعهد يشهد في الآونة الأخيرة طفرة في التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية، من أجل القيام بدعم الجهود المبذولة في تحول الجامعات؛ لتكون جامعات من الجيل الرابع.

وأشارت إلى أن المعهد وقع العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات من بينها "الإسكندرية، وأسيوط ، وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية".

وأوضحت أن التعاون يشمل العديد من مجالات الإبداع والابتكار والتأهيل لسوق العمل المحلى والدولي وأيضًا لوظائف المستقبل، مشيرة إلى أنه تم توفير منح تدريبية لحديثي التخرج في مجال الإلكترونيات الدقيقة وأيضًا هناك منحة للانضمام لمدرسة هندسة الموجات الميكروئية.

وأكدت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، أنه سبق وأن أقام المعهد معسكرًا تدريبيًا تطبيقيًا تحت شعار "مدينة العلوم والتكنولوجيا طريقك من الإبداع التكنولوجي إلى الاستثمار المعرفي"، حيث شارك به طلاب الجامعات المصرية، ووصل عدد المتقدمين للمعسكر 600 فرد، بينما تم اختيار 100 منهم للمعسكر التدريبي، في عدد من التخصصات منها الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية.