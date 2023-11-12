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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جهود غير مسبوقة للمراكز البحثية من أجل تأهيل الطلاب لسوق العمل.. والتعليم العالي: تلبية احتياجات المجتمع والتنمية المستدامة ضمن أولوياتنا

صدى البلد

المراكز البحثية: 

الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف الهيئة

نسعى لدعم الجهود المبذولة في تحول الجامعات إلى الجيل الرابع

نهتم بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم وصقل مهاراتهم

لتلبية احتياجات المجتمع ولتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ضمن أولوياتنا 

 

تسعى المراكز البحثية إلى دعم طلاب الجامعات والباحثين، حيث تعمل على تدريب الطلاب وتأهيل الخريجين لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي .

ومن جانبه قال الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، إن المعاهد البحثية حريصة على تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف رفعت أن المراكز البحثية تسعى دائما  لتقديم كافة اشكال الدعم للمعاهد والمركز البحثية، وذلك من أجل احتضان أفكار جميع الباحثين والمبتكرين.

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ومن جانبها قالت الدكتورة شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن المعهد يشهد في الآونة الأخيرة طفرة في التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية، من أجل القيام بدعم الجهود المبذولة في تحول الجامعات؛ لتكون جامعات من الجيل الرابع.

وأشارت إلى أن المعهد قام بتوقيع العديد من بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات من بينها "الإسكندرية، وأسيوط ، وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية".


وأوضحت أن التعاون يشمل العديد من مجالات الإبداع والابتكار والتأهيل لسوق العمل المحلى والدولي وأيضًا لوظائف المستقبل، مشيرة إلى أنه قد تم توفير منح تدريبية لحديثي التخرج في مجال الإلكترونيات الدقيقة وأيضًا هناك منحة للانضمام لمدرسة هندسة الموجات الميكروئية.

وأكدت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، أنه سبق وأن أقام المعهد معسكرًا تدريبيًا تطبيقيًا تحت شعار "مدينة العلوم والتكنولوجيا طريقك من الإبداع التكنولوجي إلى الاستثمار المعرفي"، حيث شارك به طلاب الجامعات المصرية، ووصل عدد المتقدمين للمعسكر 600 فرد، بينما تم اختيار 100 منهم للمعسكر التدريبي، وقد المعسكر جاء في عدد من التخصصات منها الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية.
 

دعم هيئة الاستشعار من البعد للباحثين والخريجين 


أكد الدكتور إسلام أبو المجد، أن الاستثمار في الشباب يمثل واحدًا من أهم أهداف الهيئة، لإعداد كوادر شابة مدربة على أحدث التقنيات العلمية، والتدريب على مشروعات حقيقية، تمثل تحديات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم؛ لتلبية احتياجات المجتمع ولتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

وأضاف أبو المجد أن الوزارة تحرص على تدريب الباحثين والطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة، من أجل ضمان خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توفير الفرص للباحثين والخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية، والاطلاع على المستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.

وأشار الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن الهيئة تحرص على تقديم التدريب اللازم للطلاب المصريين، والمساهمة في رفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية للمستوى العالمي.


بينما حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تدريب الباحثين والطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة، من أجل ضمان خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توفير الفرص للباحثين والخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية، والاطلاع على المستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.


‏ومن جانبها أكدت الدكتورة صفاء حسن رئيسة شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة على دور الشعبة في دعم الباحثين من خلال التدريب المتخصص، وتوفير برامج توجيهية جديدة، تمدهم بالاطلاع على أحدث تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وتمكنهم من الاطلاع على أحدث التطورات في العالم.

وأشارت الى أنه يتم تدريب الطلاب على مشاكل فعلية، بمشاركة أساتذة من الهيئة، حيث يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 20 طالبًا.

 

مسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ


وكان قد قال الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة استضافت فعاليات هذه المسابقة يومي ٥ و٦ أكتوبر القادم، مؤكدًا أن المسابقة تُعد حدثًا تكنولوجيًّا عالميًّا "هاكثون"، يضم الطلاب المبتكرين والمفكرين؛ للتنافس من أجل إيجاد حلول لتحديات حقيقية تتعلق بالبيئة، والأرض، والفضاء، تُطرح من قبل وكالة ناسا.

كما أشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أنه تم إقامة معسكر تدريبي 𝐁𝐨𝐨𝐭𝐜𝐚𝐦𝐩 اشتمل على 17 ورشة عمل، و3 محاضرات، بحضور 1240 طالبًا؛ بهدف تأهيلهم للمشاركة في المسابقة؛ من خلال إكسابهم المهارات، والمعلومات، والمعارف المطلوبة للمجالات المتعلقة بالمسابقة، والتي منها (الحوسبة، التنمية المستدامة، الفيزياء، تكنولوجيا النانو، الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، التكنولوجيا الحيوية).

 

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الباحثين والمبتكرين الإقليمي والعالمي الاستشعار من البعد الاستراتيجية الوطنية

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