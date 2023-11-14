عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للجامعات يفوز بالمركز الثاني في بطولة العالم لكرة السلة

طالبات الجامعات
طالبات الجامعات

حقق منتخب مصر للجامعات طالبات (الجامعة الأمريكية بالقاهرة) إنجازًا رياضيًّا تاريخيًّا بفوزه بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة ٣X٣ التي أقيمت في مدينة الدوحة بدولة قطر، خلال الفترة من (8-12) نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

ومن جانبه، هنأ الدكتور أيمن عاشور الفريق على هذا الإنجاز المتميز، الذي يعد الأول من نوعه للرياضة المصرية الجامعية في لعبة كرة السلة، حيث إنه لم يسبق أن تأهل أي فريق مصري للمشاركة في هذه البطولة من قبل، مشيدًا بالأداء المتميز للفريق خلال البطولة، ونجاحه في تحقيق الفوز على العديد من الفرق القوية، مؤكدًا أن هذا يثبت قدرة مصر على المنافسة على أعلى المستويات في مختلف الرياضات، وتحقيق الإنجازات الجديدة التي تضاف لسجلها الحافل، مشيرًا إلى أن هذا يُعد حافزًا لباقي الفرق المصرية للسعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

 

txt

فرصة للمشاركة في اجتماعات الجمعية الفيزيائية الألمانية .. تفاصيل التقديم

txt

للطلاب الوافدين.. اعرف إزاي تسجل في منصة ادرس في مصر

txt

تفاصيل زيارة شركة جوشي الصينية للمركز القومي للبحوث

txt

أستاذ بـ القومي للبحوث يوضح التغذية السليمة للمراهقين

txt

تطبيق مبادرة تعميم اللغة الألمانية بالجامعات.. التعليم العالي: الطب والهندسة في المقدمة

txt

موعد إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات .. تفاصيل

txt

تطبيق مبادرة تعميم اللغة الألمانية في الجامعات المصرية.. التعليم العالي: كليات الطب والهندسة في المقدمة

txt

تفاصيل الالتحاق بالبرنامج الصيفي لشباب الباحثين

txt

بعد انتشار الكيانات الوهمية.. التعليم العالي توضح خطوات التعرف على الجامعات والمعاهد المعتمدة

txt

المراكز البحثية: نهدف لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة

جدير بالذكر، أن منتخب مصر للجامعات طالبات شارك في هذه البطولة تحت إشراف من د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، وشريف عريان مدير النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وك/ محمد عرفة إدارة النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وجاء تأهل الفريق بعد فوزه بالبطولة الإفريقية القارية والمؤهلة، والتى أقيمت بمدينة جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا شهر يونيو الماضي، حيث يتأهل لكأس العالم للجامعات أفضل ١٢ فريقًا فقط، وهم أوائل القارات، وأفضل فرق جامعية من التصنيف العالمى للعبة، مثل: مصر (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)، بمشاركة اللاعبات (زينة حسام، فريدة حسن، نادين عمر، سلمى أيمن) ومدرب الفريق: (ك/ محمد هشام) .

وأوقعت القرعة الفريق في المجموعة الثالثة (الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة لينكولن، جامعة الدوحة)، وفازت طالبات الجامعة الأمريكية بالمباراتين بنتيجة ١٣/١٦ و ٩/٢١ وبهذا قد تصدر الفريق المصرى مجموعته.

وفى دور الثمانية كانت المباراة المرتقبة مع جامعة أتيسم (المكسيك)، وقد انتهت بنتيجة ١٣/١٥ لصالح الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكانت نجمة الفريق اللاعبة/ سلمى أيمن، قد أحرزت نقطة الفوز فى الوقت الإضافي من رمية جزاء.

وفى الدور قبل النهائى تقابل الفريق مع جامعة يونيبتيستى (رومانيا)، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة ١٦/١٦ فى الوقت الأصلى، وكان الفوز من نصيب مصر فى الوقت الإضافي، بسبب رمية ثلاثية قاتلة من اللاعبة زينة حسام.

وكان الموعد فى المباراة النهائية مع جامعة مونتيرى (المكسيك)، وانتهت المباراة بفوز جامعة مونتيرى بنتيجة ٧/١٤ وبذلك تفوز بطلات مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمركز الثانى على العالم والميداليات الفضية فى إنجاز جديد للرياضة المصرية الجامعية لم يتحقق من قبل فى لعبة كرة السلة.

وقد فازت جامعة بريكربثان (أوكرانيا) بمباراة المركز الثالث والرابع، وتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز بنتيجة ١٠/١٧ على جامعة يونيبتيستى (رومانيا).

وفى الرجال كان الفوز من نصيب جامعة فيتاتوس (ليتوانيا) والمركز الثانى لجامعة سيدنى (أستراليا) وسيمى أستيت (أوكرانيا).

أشرف صبحى وزير الشباب الاتحاد الرياضي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة| 5 خطوات

أسعار جنونية واختفاء بعض أنواع السجائر.. شعبة الدخان تكشف السبب

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

بعد عقوبات الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف مصير فتوح وصبحي مع منتخب مصر

موضوعات متعلقة

فرصة للمشاركة في اجتماعات الجمعية الفيزيائية الألمانية .. تفاصيل التقديم

للطلاب الوافدين.. اعرف إزاي تسجل في منصة ادرس في مصر

تفاصيل زيارة شركة جوشي الصينية للمركز القومي للبحوث

أستاذ بـ القومي للبحوث يوضح التغذية السليمة للمراهقين

تطبيق مبادرة تعميم اللغة الألمانية بالجامعات.. التعليم العالي: الطب والهندسة في المقدمة

موعد إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات .. تفاصيل

تطبيق مبادرة تعميم اللغة الألمانية في الجامعات المصرية.. التعليم العالي: كليات الطب والهندسة في المقدمة

تفاصيل الالتحاق بالبرنامج الصيفي لشباب الباحثين

ترشيحاتنا

أفضل دعاء لشفاء المريض.. احرص عليه بين الأذان والإقامة

عقوبة قاسية في انتظار هؤلاء| مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ جرائم التحرش والتنمر

بروتوكول تعاون بين اتحاد العمال وشركة خدمات تعليمية لإدارة وتشغيل الجامعة العمالية

مواصلة للتصريحات المستفزة.. وزير إسرائيلي: إجلاء سكان غزة لدول أخرى الحل الإنساني الصحيح

من 40 لـ 45 جنيها|ماذا حدث في أسعار السكر الأبيض.. كيف ردت وزارة التموين؟

لأسباب قانونية.. الزمالك يكشف عن التفاوت بين عقوبات ثلاثي الفريق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: أنتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت فى ابتلاء يا تشكر يا تكفر

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ