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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب الوافدين.. اعرف إزاي تسجل في منصة ادرس في مصر

طلاب
طلاب

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطوات التسجيل للطلاب الوافدبن عبر منصة ادرس في مصر :


١- التسجيل علي منصة ادرس في مصر ودفع ١٧٠ دولارا 
٢- القبول المبدئي 
٣- الترشيح

٤- دفع الرسوم الثانية خلال أسبوعين من الترشيح  ١٧٠+١٥٠+١٥٠٠+ حداثة ان وجدت

٥- تسليم الملف في الجامعة (إدارة الوافدين بالجامعة) ومواعيد التسليم حسب كل جامعة

٦- ظهور الإفادة علي الموقع بعد مراجعة الملف 
٧- تسليم الإفادة للكلية ودفع نصف الرسوم الدراسية واستخراج شهادة القيد لعمل الإقامة الدراسية 
٨- بدء الدراسة ١-١٠ 
بالتوفيق للجميع

توضيحات مالية: 
١- دفع الرسوم من داخل مصر يكون بإيداع بنكي فقط ببنك مصر 
ودفع الرسوم من خارج مصر يكون أونلاين بالفيزا أو إيداع بنكي وليس حوالة ويتعذر الدفع من هذه الدول بسبب القيود المالية الدولية (السودان، سوريا، فلسطين).

٢- من لم يدفع رسوم نادي الوافدين ١٥٠ دولارا فليدفعها ويرسل صورة الايصال لإدارة الوافدين خلال أسبوعين من الترشيح

٣- يجب إيداع المبلغ كامل مع عمولة ٢ دولار للإيصال الواحد.

 

وكان قد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، بشأن تنظيم المكتب الثقافي المصري بلندن ندوة تعريفية، لدعم أوجه التعاون المشترك بين الجامعات التكنولوجية والمكتب الثقافي المصري في لندن، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتضمنت الندوة مناقشة أوجه الدعم لتعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمكتب الثقافي المصري في لندن، ودعم جهود توفير منح دراسية وبعثات للطلاب المصريين في المجالات التكنولوجية المختلفة، وذلك في ظل تميز العلاقات العلمية والأكاديمية بين المؤسسات التعليمية البريطانية ونظيرتها المصرية خلال الفترة الماضية.

وأفاد التقرير بأن الندوة التعريفية شهدت مشاركة الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، كما شهدت حضور الطالبة ياسمين عصام "المعيدة ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية"، والطالبة فرح تامر "الطالبة بالفرقة الثانية بالبرنامج ذاته"، والحاصلتان على بعثة دراسية بجامعة ستراثكلايد الاسكتلندية، للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصص الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بالإضافة إلى الحصول على شهادات مهنية بجانب الشهادات الأكاديمية في مجال التخصص.

واشتملت الندوة أيضًا على تقديم المكتب الثقافي المصري بلندن، كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة الطالبتين، وإنهاء إجراءات سفرهم، وحتى وصولهم لجامعة ستراثكلايد والبدء في دراستهم بالجامعة.

يُذكر أن برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، يعُد أول برنامج بكالوريوس في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في مصر وإفريقيا، وتتمثل رؤية البرنامج في تقديم خدمات تعليمية وتكنولوجية متقدمة بمستوى متميز يُلبي ويواكب احتياجات سوق العمل والمجتمع في مجال الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية، وتتمثل رسالته في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من التكنولوجيين الأكفاء لتحقيق الميزة التنافسية في إطار أخلاقيات مهنية رفيعة.

Jobs Education إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الجامعات التكنولوجية

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