بلاش بلوك| سالي شاهين تكشف طرق التعامل مع تلقيح الحماة على السوشيال ميديا

وجهت الإعلامية سالى شاهين، سؤال للإعلامية شريهان أبو الحسن، خلال تقديم برنامج "ست ستات" المذاع على قناة "DMC"، قائلة:" بما انك بتكتبى حلو ولسان حلو فلو جاتلك حما وبعتتلك اعتراضتها من خلال السوشيال ميديا على الفيس بوك من تلميحات أو أدعية أو تلقيح فتردى عليها إزاى؟.

أجابت شريهان أبو الحسن:"النموذج ده من أكتر النماذج الموجودة حاليا، وفى نماذج مبتعرفش تشتبك فبيلقح، فلو دخلتى على السوشيال ميديا فتلاقيها خبطاكى واحدة من اللى هى "اللى متحترمش حماتها تبقى خسرت جنتها"، طب تعملى إيه أقولك أنا متعلقيش على المنشور بتاعها ولا تدخلى حرب تلميحات ومتعمليلهاش بلوك".





وتقدم حلقات برنامج "ست ستات" على قناة "DMC"، كل من الإعلاميات سالى شاهين ونهى عبد العزيز وشريهان أبو الحسن وآية جمال الدين وجاسمين طه زكى وسناء منصور.





يسلط "ست ستات" الضوء على قضايا المرأة والمجتمع والأسرة، ويقدم العديد من الفقرات التى تخاطب وتهم الشارع المصرى، كما يسلط الضوء على مختلف القضايا التى تمس الأسرة، بالإضافة إلى محتوى متنوع يعكس الاهتمامات والتحديات التى تواجه المجتمع.