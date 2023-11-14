عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة هليوبوليس والمجلس القومى للمرأة يناقشان سبل التعاون المشترك

جامعة هليوبوليس
جامعة هليوبوليس

استقبل الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة السيدة ولاء سليم عضو المجلس القومى للمرأة ومدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة وذلك بدعوة كريمة من الجامعة لأعضاء المجلس وبحضور أحمد رضا أمين عام جامعة هليوبوليس.

وتستهدف هذه الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بين جامعة هليوبوليس والمجلس القومي للمرأة من خلال بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تفعيل التعاون بين الجانبين ووضع البرامج التخصصية التي تخدم قطاع المرأة والمجتمع وآليات تنفيذ هذه البرامج وكذلك دراسة المشروعات المستقبلية الخاصة بالمرأة وبحث أفضل السبل لتحقيقها بما يحقق للجامعة دورها في خدمة المجتمع وبحث القضايا ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للسيدات.

txt

التعليم العالي: إمكانية النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين بمجلات Taylor& Francis الدولية

txt

إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للجامعات يفوز بالمركز الثاني في بطولة العالم لكرة السلة

txt

فرصة للمشاركة في اجتماعات الجمعية الفيزيائية الألمانية .. تفاصيل التقديم

txt

للطلاب الوافدين.. اعرف إزاي تسجل في منصة ادرس في مصر

txt

تفاصيل زيارة شركة جوشي الصينية للمركز القومي للبحوث

txt

أستاذ بـ القومي للبحوث يوضح التغذية السليمة للمراهقين

txt

تطبيق مبادرة تعميم اللغة الألمانية بالجامعات.. التعليم العالي: الطب والهندسة في المقدمة

txt

موعد إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات .. تفاصيل

txt

تطبيق مبادرة تعميم اللغة الألمانية في الجامعات المصرية.. التعليم العالي: كليات الطب والهندسة في المقدمة

txt

تفاصيل الالتحاق بالبرنامج الصيفي لشباب الباحثين

وتأتى هذه الزيارة فى هذا التوقيت فى ظل نشاط مبادرة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة ويتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع حملة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة (25 نوفمبر - 10 ديسمبر)، وهي مبادرة مدتها 16 يومًا من النشاط تختتم في اليوم الذي تُحيا فيه مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ( 10 ديسمبر).

وتهدف هذه الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم ، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لنشر الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.

وأضاف الدكتور جودة هلال إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عمل بروتوكول تعاون بين المجلس والجامعة لتقديم الخدمات والدعم اللازم للمرأة المعنفة من خلال جامعة هليوبوليس، مع تنظيم عدد من الندوات التوعوية داخل الجامعة للتوعية بخطورة التنمر والعنف ضد المرأة وكيفية التعامل معه والإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها في حالة التعرض لهذا النوع من العنف.

وفى نهاية الزيارة قامت عضو المجلس القومى للمرأة بجولة تفقدية للجامعة وأشادت بالمستوى الراقي للنواحى التنظيمية والتعليمية للجامعة.

الانتخابات الطلابية بالجامعات الانتخابات الطلابية البرامج التخصصية جامعة هليوبوليس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء .. تفاصيل

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة| 5 خطوات

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

أسعار جنونية واختفاء بعض أنواع السجائر.. شعبة الدخان تكشف السبب

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: إمكانية النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين بمجلات Taylor& Francis الدولية

إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للجامعات يفوز بالمركز الثاني في بطولة العالم لكرة السلة

فرصة للمشاركة في اجتماعات الجمعية الفيزيائية الألمانية .. تفاصيل التقديم

للطلاب الوافدين.. اعرف إزاي تسجل في منصة ادرس في مصر

تفاصيل زيارة شركة جوشي الصينية للمركز القومي للبحوث

أستاذ بـ القومي للبحوث يوضح التغذية السليمة للمراهقين

تطبيق مبادرة تعميم اللغة الألمانية بالجامعات.. التعليم العالي: الطب والهندسة في المقدمة

موعد إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات .. تفاصيل

ترشيحاتنا

100 مليون توقيع..تدشين عريضة لملاحقة مرتكبي جرائم استهداف مستشفيات غزة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

توقف في الأنشطة العسكرية.. جيش الاحتلال يوجه رسائله اليومية إلى سكان غزة

"كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" تناشد العالم بوقف نزيف الدم في فلسطين

حقيقة تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على السواحل

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 21 ألف سائح من مختلف الجنسيات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: انتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ