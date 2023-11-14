جامعة هليوبوليس والمجلس القومى للمرأة يناقشان سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة السيدة ولاء سليم عضو المجلس القومى للمرأة ومدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة وذلك بدعوة كريمة من الجامعة لأعضاء المجلس وبحضور أحمد رضا أمين عام جامعة هليوبوليس.

وتستهدف هذه الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بين جامعة هليوبوليس والمجلس القومي للمرأة من خلال بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تفعيل التعاون بين الجانبين ووضع البرامج التخصصية التي تخدم قطاع المرأة والمجتمع وآليات تنفيذ هذه البرامج وكذلك دراسة المشروعات المستقبلية الخاصة بالمرأة وبحث أفضل السبل لتحقيقها بما يحقق للجامعة دورها في خدمة المجتمع وبحث القضايا ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للسيدات.

وتأتى هذه الزيارة فى هذا التوقيت فى ظل نشاط مبادرة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة ويتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع حملة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة (25 نوفمبر - 10 ديسمبر)، وهي مبادرة مدتها 16 يومًا من النشاط تختتم في اليوم الذي تُحيا فيه مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ( 10 ديسمبر).

وتهدف هذه الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم ، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لنشر الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.

وأضاف الدكتور جودة هلال إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عمل بروتوكول تعاون بين المجلس والجامعة لتقديم الخدمات والدعم اللازم للمرأة المعنفة من خلال جامعة هليوبوليس، مع تنظيم عدد من الندوات التوعوية داخل الجامعة للتوعية بخطورة التنمر والعنف ضد المرأة وكيفية التعامل معه والإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها في حالة التعرض لهذا النوع من العنف.

وفى نهاية الزيارة قامت عضو المجلس القومى للمرأة بجولة تفقدية للجامعة وأشادت بالمستوى الراقي للنواحى التنظيمية والتعليمية للجامعة.