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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل استقبال الطلاب في تنسيق التيرم الثاني بالجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

شهدت الجامعات الأهلية ، انطلاقة قوية هذا العام، فقد اصبح هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على الدراسة فيها، ومن المتوقع أن تشهد هذه الجامعات إقبالا كبيرا أيضا، وذلك مع فتح باب التنسيق مرة أخرى في التيرم الثاني.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن استقبال الطلاب للتسجيل بالجامعات الأهلية وذلك ضمن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة في كليات الجامعات الأهلية بالتيرم الثاني.

وأشار المصدر، الى أن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، تنطلق في اجازة منتصف العام الدراسي وقبل بدء الترم الثاني لطلاب الثانوية العامة، ويحق للطالب التقدم عدة مرات لحين قبوله في إحدى الكليات طبقا لرغبته.

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واوضح أنه ليس من حق الطالب التقدم لأكثر من كلية، وسوف تصدر بطاقة القبول للطالب على إحدى الجامعات الخاصة والأهلية طبقا لرغبته لتلافي ازدواجية الترشح وإهدار الأماكن الشاغرة.

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