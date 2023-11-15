ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى لعام 2023/2024.. تعرف عليها

أعلنت الإدارات التعليمية، ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولي للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأكدت الإدارات التعليمية في خطاب رسمي للمدارس ، أن الفئات المستهدفة هي : معلمات رياض الأطفال، معلمي الصفوف الأولى، معلمي التربية الدينية المسيحية، معلمي اللغة الإنجليزية .

وأوضحت الإدارات التعليمية، أن ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولي تتمثل في :

أن يكون المعلم على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للتدريس في الصفوف المشار اليها .

أن يكون المعلم مخاطبا بقانون الكادر رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته، وإحضار صحيفة أحوال لكل معلم يدرج اسمه بالكشوف .

أن يكون المعلم مدربا على المنظومة الجديدة للتعليم .

عدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى 2 معلم لكل فصل ،2 معلمة لقاعة رياض الأطفال ، معلم لغة انجليزية بواقع : حصص للفصل االواحد ( معلم لكل 5 فصول ) .

لا يجوز تجزئة الباقة في الصفوف الأولى بأي حال من الأحوال : باقة اللغة العربية والتربية الدينية والتوكاتسو والبدنية والقيم، و باقة الرياضيات والمتعدد .

في حالة وجود معلم بالحصة يتم اسناد الفصل له ولا يتم ادراج اسم معلم للصرف عن نفس الحصص لنفس الصف وسيتم مضاهاة ذلك مع كشوف العاملين بالحصة وجداولهم .

لا يتم اسناد جدول للأخصائيين ) اجتماعي / نفسي / ......... ) في أي صف من الصفوف التي يتم صرف الحافز عنها ولا يتم ادراج اسمه بالكشوف المرسلة والا ستعد مخالفة على مدير المدرسة ومسئول الجدول .

في حالة وجود عجز بالمدرسة يتم مخاطبة السيد مدير عام الإدارة ومدير المرحلة الابتدائية لتوفير بدائل ( بالأجر / الندب / ... ) .

الحضور 20 يوم عمل توقيع شهريا عدا شهر فبراير ( 18 توقيع ) .

اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات .

يصرف الحافز للمعلمات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥، ولمن يقوم بالعمل بدلا منهم لحين العودة من الاجازة بشرط استلام الجدول والعمل داخل الفصل .

في حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم من صرف الحافز .

في حالة عدم استكمال التوقيعات اللازمة لصرف الحافز كاملا للمعلم بالمدرسة يتم حساب الحافز عن المدة بقيمة 4٠ جنيها لليوم الواحد طالما لم يتعدى خمسة أيام غياب في الشهر .

يجوز الجمع المستحقي حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال وكل من حافز المدارس الرسمية لغات .

بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله ( الإدارة المنتدب اليها كليا ) .

في حالة الانتداب الجزئي يتم الصرف من الجهة الأصلية مع اخطار خطاب من الجهة المنتدب اليها متضمنا عدد التوقيعات وأيام الغياب .

المعلم المنتدب بين أكثر من مدرسة ابتدائية تقوم المدرسة الأم بتحرير الحافز بناء على جواب رسمي من المدرسة المنتدب اليها المدرس بأنه يستحق الحافز عن المدة التي يعمل بها هناك .

المعلم المنتدب من المرحلة الإعدادية أو الثانوية للعمل في المرحلة الابتدائية ويعمل داخل المنظومة يستحق صرف الحافز بعدد أيام العمل داخل المدرسة المنتدب اليها .

لا يجوز حذف أو إضافة اسم أي معلم بعد تسليم الكشوف الى لجنة استلام الحافز وعند سقوط اسم معلم سهوا أو عمدا يتحمل مدير المدرسة ومسئول الجدول المسئولية كاملة دون أدنى مسئولية على توجيه الصفوف الأولى ومدير التعليم الابتدائي وقسم الماهيات بالإدارة .

يخفض الحافز بنسبة 25 للمستحق في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة.

وعلى جانب اخر كان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى الاجتماعات التحضيرية لمناقشة كافة المحاور المتعلقة بإطلاق المؤتمر القومى الخاص بالحوار الوطنى حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية.

وأكد الدكتور رضا حجازى أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي من المقرر أن يتم تنفيذها بداية من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، مشيدًا بجهود الإدارة المركزية لتطوير المناهج فى هذا الشأن.

وقال الوزير إن إطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية يأتي بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمى، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.

وفي إطار التحضير للمؤتمر، أصدر الدكتور رضا حجازي عدة تكليفات تمثلت في التجهيز لاستعراض الإطار الوطنى للمؤهلات، وإعداد بحث عن المسارات على مستوى العالم، وإعداد دراسة بحثية معمقة عن الوضع الحالي لنظام الثانوية العامة، فضلا عن تقييم مناهج المرحلة الثانوية والرؤية المستقبلية، وتقييم أداء المعلمين، وتقييم منظومة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى اعداد دراسة عن نظام القبول بالجامعات في مختلف دول العالم