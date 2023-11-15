مش هترمي الهدوم تاني .. طرق سحرية لإزالة الحبر من الملابس

إذا كنت تريدين إزالة بقع الحبر من الملابس ، وترغبين في البحث عن طرق للتخلص منها، فهناك الكثير من الطرق التي يمكن عن طريقها التخلص من بقع الحبر بكل سهولة، فمن خلال برنامج “هي وبس” للإعلامية رضوى الشربيني الذي يعرض على قناة “سي بي سي سفرة” سنوضح لكِ طرقا مختلفة لإزالة بقعة الحبر من الملابس بطريقة سهلة وبسيطة.



إزالة بقعة الحبر من الملابس:

المكونات:

فرشاة أسنان

مطهر أيدي

عصير ليمون

صودا الخبز

طريقة إزالة بقعة الحبر من الملابس

وضع مطهر اليد على بقعة الحبر، ثم عصير الليمون، قبل وضع صودا الخبز وفركها جيدا باستخدام فرشاة الأسنان، وتغسل بالطريقة المعتادة بالماء.