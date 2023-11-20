أقوى موبايل سامسونج بسعر 7499 جنيهاً فقط

تريد أن تحصل على هاتف ذكي مميز من علامة سامسونج من الفئة المتوسطة الأكثر انتشاراً، مع سعر تنافسي يوفر لك الكثير من ميزانيتك سيكون عليك اختيار Galaxy A24.

وبحسب موقع “فون آرينا” التقنى، جاء هاتف Galaxy A24 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED، بدقة عرض HD+، ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A24

يمتلك هاتف Galaxy A24 معالجاً من نوع Mediatek MT8781 Helio G99 ثمانى النواة بمعمارية بناء 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 64 و 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

يقدم هاتف Galaxy A24 واجهة المستخدم One UI 5 الخاصة بسامسونج على نظام نشغيل Android 13، مع قارىء لبصمة الإصبع فى الجانب بزر التشغيل.

Galaxy A24

يقدم Galaxy A24 كاميرا خلفية رباعية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، بينما والثالثة macro بدقة 2 ميجابكسل، والأمامية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

يأتي هاتف Galaxy A24 ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، بكابل من نوع USB Type-C.

سعر Galaxy A24

سعر Galaxy A24

يمكنك شراء هاتف Galaxy A24 باللون البرتقالي مقابل سعر 7499 جنيهاً مصرياً.