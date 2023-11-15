مراسلة القاهرة الإخبارية : لا حجة لإسرائيل بقصف المستشفى الميداني الأردني بغزة

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمان آية السيد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المستشفى الميداني الأردني، ما أسفر عن جرح 7 من الطاقم الطبي الأردني.

وأوضحت أن الخارجية الأردنية أعلنت فتح تحقيق في هذا القصف، وبناء على نتائج التحقيق سيكون للأردن رد، وقد تعمد الاحتلال قصف المستشفى بعد أن قام الجيش الأردني بإمداد المستشفى باحتياجاته عبر الإسقاط الجوي.

وأضافت أن المستشفى يعمل بكفاءة من العام 2009، وبعد تضرر القطاع الصحي في غزة لجأ الجرحى الفلسطينيون إلى المستشفى الأردني، وكان هناك جرحى وقت أن قصف الاحتلال مدخل الطوارئ.

مأوى لعناصر المقاومة

ولفتت إلى أن الحجة الدائمة لقوات الاحتلال في قصف المستشفيات أنها مأوى لعناصر المقاومة الفلسطينية، لكن في المستشفى الأردني جميع العاملين من الخدمات الطبية الملكية الأردنية، وجميعهم أردنيون تابعون للقطاع الصحي في الجيش الأردني، فلا حجة لدى الاحتلال لقصفه.