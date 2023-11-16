قلوبنا معكم .. كلمات حزينة من كاظم الساهر على أحداث غزة

نشر الفنان كاظم الساهر، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، وجه فيه كلمات حزينة تعبيرا عن حالته تجاه أحداث الحرب على غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال كاظم الساهر، في مقطع الفيديو: «مساء الخير والمحبة.. هالقلب حزين ومحيط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية وللأسف يدفع ثمنها فقط الأبرياء .. كلنا معكم والكل يحاول أن يفعل شئ من أجلكم .. احنا نحبكم اخواتنا في غزة وقلوبنا معكم .. اتمنى أن ينتهي هذا المشهد واتمنى أن يعم السلام والأمل .. دمتم بخير».

كاظم الساهر - أوقفوا الحرب

من جهة أخرى، أعلن الفنان كاظم الساهر عن تسجيل أغنية تدعو لوقف الحرب وعنوانها - أوقفوا الحرب، تطرح خلال الفترة القادمة.

نشر الفنان كاظم الساهر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يعلن فيه عن إلغاء حفلته الغنائية دعما لفلسطين.

وقال كاظم الساهر: "بسبب الظروف المأساوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى، وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن، ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود".

وأضاف: "لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائياً إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه، وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقداً فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة المقبلة وإعادة المبلغ نقداً في نقاط البيع لدينا، لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالأرقام المذكورة أدناه لا احتفال وأهلنا تحت القصف، نعتذر عن عدم إقامة الحفلات في موعدها تضامنا مع أبناء فلسطين".

دعم كاظم الساهر، القضية الفلسطينية، عبر حسابه على «إنستجرام»، بعد هجمات العدوان التي أدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين.

وكتب كاظم الساهر: «جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء في غزة، يا رب، الطف بأهلنا في غزة، واشملهم جميعاً بواسع رحمتك، إنك أنت الرحمن الرحيم».

وكان الساهر طرح أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي"، من كلمات لسان الدين إبن الخطيب⁩، ألحان الموسيقار طلال، توزيع هشام نياز، وهي أغنية مغلفة بمزيج من الطرب والأحاسيس، حيث جاء العمل بطريقة السهل الممتنع، ليكون عشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بامتياز.

كاظم الساهر قدم أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي" ضمن حفلات مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة، وهو مهرجان غنائي تنظمه وزارة الثقافة السعودية ضمن جهودها لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع.

وكشف كاظم الساهر، عن سعادته البالغة بتقديم أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي"، مؤكداً حماسه الشديد لتقديم المتميز والأفضل من خلال تجربة رائعة، واصفاً التعاون مع الموسيقار طلال بالمتميز، مع حرصه في أغنياته وأعماله الفنية، أن يسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبل.