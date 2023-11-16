«كان بيضربني وأنا بصلي».. أم جنى تتهم طليقها بما حدث لابنتها

كشفت والدة جنى عن مأساة ابنتها ضحية تصفية خلافات والدها ووالدتها بعد انفصالهم قائلة "أنه ارغب في رؤية ابنتي ونا مش عارفة ارجع لحياتي من غيرها. .

وقالت والدة جنى، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن والد جنى كان "بيعتدي عليا وبيضربني وأنا بصلي"، حتى أنه عندما طلبت ابنتي رؤيته وافقت، ولكنه لم أتوقع ما حدث.

وتابعت والدة وجنى لا يمتلك أي رحمة، لأنه قام بتشويه صورة ابنته، وأنا لا أتخيل أن يقوم أب بذلك، معلقة "انا كنت متوقعة عودة بنتي بعد رغيتها في رؤية والدها".

أنا لا أتصور ذلك.

وأشارت والدة جنى إلى أهل والد جنى اتهموني بأنه أنا السبب وراء ما حدث لأبنتي بعد أن قال والدها بانه تم هتك عرضها، وأنا لا أتصور ذلك.