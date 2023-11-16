نشرة الحوادث| تحذير عاجل من الداخلية لأصحاب السيارات ولغز تهديد فتاة الزاوية الحمراء

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها لغز تهديد فتاة الزاوية الحمراء وفضيحة في الشارع بمدينة 6 أكتوبر وتحذير عاجل من وزارة الداخلية لاصحاب السيارات بسبب اللوحات المعدنية.

فتاة الزاوية الحمراء وتدعى غادة، وقعت ضحية لذئبا بشريا يدعى محمد ح، قام بتهديدها بأن أرسل إليها رسائل نصيا على هاتفها المحمول عبر تطبيق المحادثات واتس آب تضمنت أمور خادشة بالشرف وافشاء عدة مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية خاصة بها، وطلب منها مبالغ مالية للحيلولة دون نشر المحتوى.

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها .

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية حارس عقار إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة فى الشارع واستمعت النيابة الي اقوال الضحية

تمكنت قوات الإنقاذ السريع بأسيوط من انتشال جثة طفل و3 أشخاص مصابين من تحت أنقاض المنزل المنهار بقرية النخيلة بمركز أبوتيج في أسيوط.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين بتشكيل جماعة إجرامية منظمة لـ تهريب المهاجرين للخارج بــ السجن 3 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 200 ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.