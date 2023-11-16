نشرة الحوادث| تحذير عاجل من الداخلية لأصحاب السيارات ولغز تهديد فتاة الزاوية الحمراء

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها لغز تهديد فتاة الزاوية الحمراء وفضيحة في الشارع بمدينة 6 أكتوبر وتحذير عاجل من وزارة الداخلية لاصحاب السيارات بسبب اللوحات المعدنية.
فتاة الزاوية الحمراء ورسائل الواتس آب.. هددني بالفيديوهات وطلب 1000 جنيه
فتاة الزاوية الحمراء وتدعى غادة، وقعت ضحية لذئبا بشريا يدعى محمد ح، قام بتهديدها بأن أرسل إليها رسائل نصيا على هاتفها المحمول عبر تطبيق المحادثات واتس آب تضمنت أمور خادشة بالشرف وافشاء عدة مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية خاصة بها، وطلب منها مبالغ مالية للحيلولة دون نشر المحتوى.
الداخلية تحذر: وقف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها .
قطعلي التيشرت وكشف جسمي في الشارع .. جريمة أخلاقية فاضحة بـ أكتوبر
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية حارس عقار إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة فى الشارع واستمعت النيابة الي اقوال الضحية
انتشال جثة و3 مصابين.. ننشر الصور الأولى لمنزل أسيوط المنهار
تمكنت قوات الإنقاذ السريع بأسيوط من انتشال جثة طفل و3 أشخاص مصابين من تحت أنقاض المنزل المنهار بقرية النخيلة بمركز أبوتيج في أسيوط.
السجن 3 سنوات للمتهمين بتهريب راغبي الهجرة غير الشرعية لإيطاليا من الصحراء
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين بتشكيل جماعة إجرامية منظمة لـ تهريب المهاجرين للخارج بــ السجن 3 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 200 ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.