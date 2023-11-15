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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة و3 مصابين.. ننشر الصور الأولى لمنزل أسيوط المنهار

انهيار منزل مكون
انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق بقرية النخيلة

تمكنت قوات الإنقاذ السريع بأسيوط من انتشال جثة طفل و3 أشخاص مصابين من تحت أنقاض المنزل المنهار بقرية النخيلة بمركز أبوتيج في أسيوط

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع.

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انهيار منزل مكون من 3 طوابق بجوار مسجد السلام


وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق بجوار مسجد السلام بقرية النخيلة ملك " قصير. ل" مبني بالطوب الأحمر والأسمنت بدون أعمدة خرسانية. 
وتمكنت القوات من انتشال جثة طفل يدعى " روماني. ع" 3 أعوام وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أبوتيج النموذجي كما تمكنت القوات من انتشال كلا من  مالك المنزل " قصير. ل" 60 عاماً، و " جومانة. س. ق" 4 أعوام، و" مارينا. ط" 20 عاماً، مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى أبوتيج النموذجي. 
وفرضت قوات الأمن كردونا امنيا بمحيط المنزل المنهار، وتواصل القوات رفع الانقاض، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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