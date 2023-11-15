مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق بقرية النخيلة بمركز أبوتيج في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع انهيار منزل مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وقوات الحماية المدنية والانقاذ السريع.



وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق بجوار مسجد السلام بقرية النخيلة.

وتمكنت القوات من انتشال جثة و 3 أشخاص مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى أبوتيج النموذجي وتواصل القوات رفع الانقاض، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.