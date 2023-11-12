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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنجبت منه طفلا.. السجن 10 سنوات لشخص تعدى على فتاة في أسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط شخص بالسجن 10 سنوات  لانتهاكه جسد طفلة أكثر من مره وسط الزراعات مما نتج عنه حملها بمركز القوصية في أسيوط .


صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي و أحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة و المستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد .


تعود وقائع القضية رقم  7443 لسنة 2023 جنايات مركز القوصية إلى تعرفت الطفلة " نورا . س . ر " 14 عاما مقيمة قرية مير مركز القوصية على شاب يدعى " حسين .ف . أ " 21 عاما مقيم بذات الناحية ونشبت بينهما علاقة تطورت إلى علاقة غير شرعية نتج عنها الحمل سفاحا .


وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة القوصية أن المتهم تعرف على المجني عليها وأبدى له عن إعجابه بها ورغبته في الزواج منها وتطورت علاقتهما إلى اصطحابها ليلا إلى الزراعات وممارسة الرذيلة معها أكثر من مره ونتج عن هذه العلاقة حمل المجني عليها وعندما أبلغت المتهم بحملها تهرب منها ورفض الزواج منها ووضعت المجني عليها طفلها ولم تستطع تسجيله بسبب عدم اعترف والده به .

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وأحال المستشار أحمد محفوظ المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية المتهم " حسين . ف . أ " إلى محكمة الجنايات لتعديه على الطفلة " نورا . س . ر " 14 عاما والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاما وذلك بغير قوة او تهديد بان عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مره وأسفر عن ذلك إنجاب طفلا .

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