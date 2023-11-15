قطعلي التيشرت وكشف جسمي في الشارع .. جريمة أخلاقية فاضحة في أكتوبر

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية حارس عقار إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة فى الشارع واستمعت النيابة الي اقوال الضحية

نص اقوال الضحية

س: ما هي علاقتك بالمتهم؟

ج:لا انا معرفوش.

س: ما معلوماتك حول الواقعة؟

ج:الذي حصل إن انا كنت رايحة السوبر ماركت اشتري حاجات ولاحظت إن الشخص ماشي يلف حواليا وبيشبه عليا

فانا خرجت من السوبر ماركت وكنت رايحة سوبر ماركت ثاني وبعدين لقيت إن الشخص دا ماشي ورايا بالموتوسيكل بتاعه واتفاجئت ان هو مشا ايده على كتفي من فوق وقالي انتي جسمك حلو اوي، ف انا خوفت ومتكلمتش ودخلت السوبر ماركت التاني وطلعت منه وكنت راجعة البيت، فلقيته راکن قدام شارعنا وبعدها دخلت الشارع وقولت هو اكيد مش هيجي ورايا عشان هيخاف، وبعدين الشارع كان فاضي وهو دخل ورايا واتفاجئت به فانا فضلت أزعق وقولتله لو راجل اقف وانا هطلع اجيب اخواتي وانزل فهو نزل من على الموتوسيكل وقالي لا انا مش هقف بس لا دا انا هشدك من صدرك وشتمني بأمي ونزل فعلا ومسكني من هدومي ومن صدري وفضل يشدني من صدري، ودخل ايده من البرا ولمس صدري، وانا وطيت على الأرض جبت طوبة وضربته بيها وجات في كتفه وقالي انت كمان بتضربيني وقام مسكني من صدري تاني وحاول يقطعلي التيشيرت ال كنت لابساه، فانا زقيته لورا، وبعدين في ولد كان خارج من السوبر ماركت فهو لما شافه طلع يجري.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هـ تك عرض الفتاة المجني عليها بالقوة والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كامله إذ إنتهز سيرها منفردة بالطريق العام فتتبع خطاها، وما أن تحينت له الفرصة حتي أمسك عجزها " ثديها " عنوة ، مما أخل إخلالا جسيماً بحيائها العرضي وفزعها صياحاً عليه إلى أن هرع هرباً من مسرح الواقعة.