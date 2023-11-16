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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|فتاة تتحدى جمهور التيك توك بتناول حلوى الموت الأسود.. بعد غلاء أسعاره.. اعرف بدائل السكر الصحية

السكر
السكر

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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إطلالة شتوية مميزة .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بلوك جديد

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اتجوزت ولا إيه؟.. إطلالات تكشف عشق منة فضالي لفساتين الزفاف

نوع خضار غير متوقع يعالج مشاكل المعدة والأمعاء

يشتهر الجرجير بأنه من اكثر الخضروات التي تساعد في علاج نقص الحديد والانيميا ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن له فوائد عديدة لصحة المعدة والأمعاء.

بعد غلاء أسعاره.. اعرف بدائل السكر الصحية

بعد ارتفاع الأسعار ، شاع استخدام المحليات الصناعية وبدائل السكر، وعلى الرغم من استخدامات السكر العديده سواء في المشروبات اوالحلويات وغيرها ، يحتار الكثير من المواطنين في بدائل السكر،والكثير منهم لايعلم عن بدائل السكر الصحية خصوصاً لمن يعانون من مرض السكري أو حتى زيادة في الوزن والسمنة، ووفقا لموقعHealth remediez نرصد في هذا التقرير  بدائل السكر الصحية .

تريند جديد.. فتاة تتحدى جمهور التيك توك بتناول حلوى الموت الأسود

تريند جديد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تقوم بتحدي جديد وهي تتناول حلوي يطلق عليها حلوي الموت الاسود ،    وقالت عبر فيديو نشرتها غلي صفحتها بموقع تيك توك تحذر من أن الحلويات «المخيفة» لا ينبغي أن يجربها أي شخص «أقل من ثماني سنوات». ثم وضعت واحدة منها في فمها بحذر.

 

الجرجير المعدة السكر بدائل السكر حلوى الموت الأسود

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