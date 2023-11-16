سوق أبوظبي العالمي يواصل النمو في قطاع إدارة الأصول بالربع الثالث

استمر سوق أبوظبي العالمي، في تسجيل أداءٍ قويٍ عكسته البيانات التي تم الإعلان عنها للربع الثالث من العام 2023، والتي أشارت إلى تحقيق السوق لمعدلات نمو غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وخاصة ضمن قطاع إدارة الأصول، ودخوله الربع الأخير من العام محققاً نتائج قوية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تشمل أبرز البيانات التي سجلها السوق خلال الربع الثالث من العام 2023 بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2022، نمو الأصول تحت الإدارة في المركز المالي الدولي بنسبة 52% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث، ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن سوق أبوظبي العالمي بنسبة 35%، مع ارتفاع العدد الإجمالي من 1,272 في الربع الثالث من العام 2022 إلى 1,717 شركة في الربع الثالث من العام 2023.

واستمر نمو عدد المؤسسات البارزة العاملة في سوق أبوظبي العالمي، مع انضمام أسماء عالمية وإقليمية جديدة أسست مقار لها في سوق أبوظبي العالمي، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، "ساغارد" الشركة العالمية لإدارة الأصول البديلة والتي تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 14,5 مليار دولار أمريكي، وشركة "تيكيهاو كابيتال"، وإف.تي.آي للاستشارات" و"إم تو".

وارتفع حجم القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 26%، ما يعكس زيادة في عدد الأفراد الموهوبين الذين اختاروا أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يعكس أداؤنا الاستثنائي خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام، فعّالية ونجاح جهودنا التَحَولِية، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز المالي الدولي الأسرع نموًا في المنطقة.

وأضاف: "سنواصل جهودنا لتسريع زخمنا وتعزيز دور سوق أبوظبي العالمي كمساهم رئيسي في رؤية أبوظبي الاقتصادية وأهدافها الطموحة لتنويع الاقتصاد".

جدير بالذكر، أن استراتيجية النمو لدى سوق أبوظبي العالمي 2023-2027 ومواءمته لأهداف تنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي والمحافظة على القطاع المالي في صميم استراتيجياته، قد مكنته من لعب دوره كمحفز لتسريع التنمية الاقتصادية الشاملة في أبوظبي.