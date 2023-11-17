أخبار السيارات|مخالفة عقوبتها إيقاف ترخيص السيارة 6 شهور.. خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت وزارة الداخلية عن مواصلة حملاتها للكشف عن سائقي السيارات المخالفين علي الطرق السريعة وبداخل المدن ، ومن ضمن المخالفات التي تبحث عنها الوزارة ، عدم تثبيت اللوحات المعدنية للسيارات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

دائما ما يتعرض سائقي السيارات خلال فصل الشتاء الي مواقف محرجة بسبب نزول الأمطار ، بالإضافة الي أن سواقة السيارات خلال فصل الشتاء تكون مليئة بالمخاطر التي تؤدي الي الحوادث .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للسيارات الجديدة طرازات متعددة من السيارات موديل 2023 ، وجاءه هذه الإصدارات بعد ارتفاع سعر السيارات عالميا، بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات والتي أثرت بالسلب علي توافر السيارات الجديدة لدي الموزعين والوكلاء .

الصانع الصيني يوفر العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري ، وذلك بعد ارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين لما تحتوي علي هذه السيارات من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، ومن ضمن هذه السيارات جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي داشينج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أعلن وكيل سيارات سانج يونج عن اقتراب موعد توافر سيارة سانج يونج توريس داخل السوق المصري للسيارات ، وتنتمي سانج يونج توريس الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .