سانج يونج توريس تظهر لأول مرة بمصر

أعلن وكيل سيارات سانج يونج عن اقتراب موعد توافر سيارة سانج يونج توريس داخل السوق المصري للسيارات ، وتنتمي سانج يونج توريس الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- محرك سانج يونج توريس :

سانج يونج توريس الـ SUV الجديدة

تحصل سيارة سانج يونج توريس علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 163 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، وتستهلك لتر واحد من الوقود لقطع مسافة 13.7 كم/ساعة .

- مواصفات السلامة بـ سانج يونج توريس :

سانج يونج توريس الـ SUV الجديدة

تظهر سيارة سانج يونج توريس الـ SUV بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، مساعد النقاط العمياء ، ومساعد الحفاظ على المسار ، وتنبيه مغادرة المسار ، وفرامل للطوارئ ، ووسائد هوائية، ونظام قياس ضغط الإطارات، ونظام ستارت ستوب.

- مواصفات سانج يونج توريس :

سانج يونج توريس الـ SUV الجديدة

زودت سيارة سانج يونج توريس الـ SUV بالعديد من المميزات الجديدة منها، شبكة كبيرة في الأسفل، وبها لمسات من الكروم، وتتصل الشبكة الأمامية بالمصابيح الأمامية ومصابيح الـ LED النهارية الرفيعة، ومصابيح ضباب أمامية دائرية، وبها حساسات للركن أمامية، وكاميرا أمامية .

مقصورة سانج يونج توريس الـ SUV الجديدة



بالإضافة الي أن سانج يونج توريس تحتوي أيضا علي عجلات مقاس 20 بوصة بلمسات من الكروم، ومقابض أبواب بلون السيارة، ونظام دخول ذكي، وفرش جلد، وشاشة مقاس 9 بوصة، وشاشة بالكونسول الوسطي للتكييف، وأزرار للوظائف المختلفة ، وشاشة مقاس 12.3 بوصة، وفتحات تكييف بالصف الثاني، وشاحن لاسلكي للهاتف.

