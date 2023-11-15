سيارات SUV بـ 600 ألف جنيه للبيع

يبحث المواطنون المصريون دائما عن سيارات عائلية لتساعدهم علي التنقل مع أسرهم والذهاب الي أعمالهم، ويطلق علي السيارات العائلية اسم الـ SUV وتعني السيارات العائلية متعددة الاستخدامات ذات المساحات الرحبة ومن ضمنها سيارة هوندا Hrv، وكيا كارينز، ونيسان قشقاي ، ودايهاتسو تيريوس، وإنفينيتي xf35 ، تتواجد هذه الطرازات بداخل سوق السيارات المستعمل المصري .

- إنفينيتي xf35 موديل 2008 :

تباع سيارة إنفينيتي xf35 موديل 2008 باللون الأسود، وتحتوي علي محرك سعه 3000 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 210 ألف/كم، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

إنفينيتي xf35 موديل 2008

يصل سعر سيارة إنفينيتي xf35 موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري الي 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

- كيا كارينز موديل 2013 :

تنقل قوة سيارة كيا كارينز موديل 2013 من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت كارينز من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

كيا كارينز موديل 2013

سعر سيارة كيا كارينز موديل 2013 في سوق السيارات المصري يصل الي 580 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- دايهاتسو تيريوس موديل 2013 :

تستمد سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2013 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت دايهاتسو تيريوس من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات .

دايهاتسو تيريوس موديل 2013

يبلغ سعر سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- نيسان قشقاي موديل 2013 :

تنتمي نيسان قشقاي موديل 2013 لفئة السيارات العائلية، وتملك محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي 2025، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

نيسان قشقاي موديل 2013

تتواجد سيارة نيسان قشقاي موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري بسعر 530 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- هوندا Hrv موديل 2003 :

تحصل سيارة هوندا Hrv موديل 2003 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وتباع باللون الأخضر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

هوندا Hrv موديل 2003

تأتي سيارة هوندا Hrv موديل 2003 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .