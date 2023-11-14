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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان قشقاي e-Power تظهر لأول مرة في مصر.. صور

نيسان قشقاي e-Power
نيسان قشقاي e-Power تظهر لأول مرة بمصر

كشفت شركة نيسان عن إمكانية توافر طرازها الجديد نيسان قشقاي e-Power داخل سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة ، وتظهر سيارة  نيسان قشقاي e-Power بمظهر أنيق وتصميمات متطورة .

 نيسان قشقاي e-Power تظهر لأول مرة بمصر

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 نيسان قشقاي e-Power تظهر لأول مرة بمصر

تقنية e-Power الجديدة بسيارة  نيسان قشقاي e-Power  تجمع بين المميزات الكهربائية والهايبرد، والتي تعمل  بدون الحاجة لمحطات شحن للسيارات الكهربائية لأنها تعتمد على البنزين .

- محرك  نيسان قشقاي e-Power :

 نيسان قشقاي e-Power تظهر لأول مرة بمصر

وتحتوي سيارة  نيسان قشقاي e-Power علي محرك بنزين وكهربائي ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 187 حصان، وتعتمد علي قوة الدفع الرباعية للعجلات، ويعمل محرك البنزين بسيارة  نيسان قشقاي e-Power  كـ مولد للطاقة، وبالتالي لا تحتاج السيارة لمحطات شحن كهربائية .

 نيسان قشقاي e-Power تظهر لأول مرة بمصر

نيسان قشقاي e-Power تحقق أفضل استهلاك للوقود، بالإضافة الي أن سيارة  نيسان قشقاي e-Power  تستعيد السيارة الطاقة المفقودة من خلال الضغط علي الفرامل .

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