نيسان قشقاي e-Power تظهر لأول مرة في مصر.. صور

كشفت شركة نيسان عن إمكانية توافر طرازها الجديد نيسان قشقاي e-Power داخل سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة ، وتظهر سيارة نيسان قشقاي e-Power بمظهر أنيق وتصميمات متطورة .

نيسان قشقاي e-Power تظهر لأول مرة بمصر

نيسان قشقاي e-Power تظهر لأول مرة بمصر

تقنية e-Power الجديدة بسيارة نيسان قشقاي e-Power تجمع بين المميزات الكهربائية والهايبرد، والتي تعمل بدون الحاجة لمحطات شحن للسيارات الكهربائية لأنها تعتمد على البنزين .

- محرك نيسان قشقاي e-Power :

نيسان قشقاي e-Power تظهر لأول مرة بمصر

وتحتوي سيارة نيسان قشقاي e-Power علي محرك بنزين وكهربائي ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 187 حصان، وتعتمد علي قوة الدفع الرباعية للعجلات، ويعمل محرك البنزين بسيارة نيسان قشقاي e-Power كـ مولد للطاقة، وبالتالي لا تحتاج السيارة لمحطات شحن كهربائية .

نيسان قشقاي e-Power تظهر لأول مرة بمصر

نيسان قشقاي e-Power تحقق أفضل استهلاك للوقود، بالإضافة الي أن سيارة نيسان قشقاي e-Power تستعيد السيارة الطاقة المفقودة من خلال الضغط علي الفرامل .