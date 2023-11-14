نيسان قشقاي e-Power تظهر لأول مرة في مصر.. صور

كشفت شركة نيسان عن إمكانية توافر طرازها الجديد نيسان قشقاي e-Power داخل سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة ، وتظهر سيارة نيسان قشقاي e-Power بمظهر أنيق وتصميمات متطورة .
تقنية e-Power الجديدة بسيارة نيسان قشقاي e-Power تجمع بين المميزات الكهربائية والهايبرد، والتي تعمل بدون الحاجة لمحطات شحن للسيارات الكهربائية لأنها تعتمد على البنزين .
- محرك نيسان قشقاي e-Power :
وتحتوي سيارة نيسان قشقاي e-Power علي محرك بنزين وكهربائي ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 187 حصان، وتعتمد علي قوة الدفع الرباعية للعجلات، ويعمل محرك البنزين بسيارة نيسان قشقاي e-Power كـ مولد للطاقة، وبالتالي لا تحتاج السيارة لمحطات شحن كهربائية .
نيسان قشقاي e-Power تحقق أفضل استهلاك للوقود، بالإضافة الي أن سيارة نيسان قشقاي e-Power تستعيد السيارة الطاقة المفقودة من خلال الضغط علي الفرامل .