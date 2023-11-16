عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جيتور داشينج الـ SUV الجديدة 2024

جيتور داشينج الـ
جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 تباع بسعر جديد

الصانع الصيني يوفر العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري ، وذلك بعد ارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين لما تحتوي علي هذه السيارات من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، ومن ضمن هذه السيارات جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي داشينج  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مقصورة  جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024

زيادة في جميع أسعار جيتور 2024 بالسوق المصري| تعرف عليها

مجانية.. عروض على قطع غيار وزيوت جيتور | تفاصيل

- وسائل الأمان بـ جيتور داشينج الـ SUV الجديدة :

 جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 تباع بسعر جديد

زودت سيارة جيتور داشينج الـ SUV موديل 2024 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات ركن خلفيه، ووسائد هوائية، و ESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- سعه جيتور داشينج موديل 2024 :

 جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 تباع بسعر جديد

قوة سيارة جيتور داشينج موديل 2024 الـ SUV تصل الي 156 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 57 لتر .

- أسعار جيتور داشينج الـ SUV الجديدة :

تكنولوجيات جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 تصل الي مليون و 29 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 سعرها الجديد يصل الي مليون و 109 ألف جنيه .

جيتور داشينج جيتور داشينج الـ SUV جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 وسائل الأمان بـ جيتور داشينج سعه جيتور داشينج موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

سيارات SUV بـ 600 ألف جنيه للبيع

أسعار جيلي 2024 بعد الأوفر برايس الجديد

مواصفات كيا كرنفال 2025 المحدثة

شاهد| أغلى سيارة في تاريخ فيراري

سعر ومواصفات سيارة Toyota Camry موديل 2024

مقارنة بين جاك S2 و شيرى تيجو 3 موديل 2024| بالأسعار

سعر فولكس فاجن ID.7 موديل 2024

أسعار شينراي X30 الفان 2023 الجديدة

ترشيحاتنا

انهيار شعبية نتنياهو.. أول استطلاع للرأي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

حلمي النمنم: مخططات تهجير الشعب الفلسطيني بدأت قبل إعلان تأسيس إسرائيل

ننشر جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل

جيش الاحتلال يتهرب من سؤال حول نقل الجثث من مستشفى الشفاء لجهة مجهولة

في اتصال هاتفي مع بلينكن.. شكري يؤكد رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين

أحن رئيس علينا| أطفال غزة يشكرون السيسي ويبعثون برسائل عتاب إلى العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج خليجي لـ هنا الزاهد.. شاهد

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ