سعر جيتور داشينج الـ SUV الجديدة 2024

الصانع الصيني يوفر العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري ، وذلك بعد ارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين لما تحتوي علي هذه السيارات من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، ومن ضمن هذه السيارات جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي داشينج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مقصورة جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024

- وسائل الأمان بـ جيتور داشينج الـ SUV الجديدة :

جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 تباع بسعر جديد

زودت سيارة جيتور داشينج الـ SUV موديل 2024 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات ركن خلفيه، ووسائد هوائية، و ESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- سعه جيتور داشينج موديل 2024 :

جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 تباع بسعر جديد

قوة سيارة جيتور داشينج موديل 2024 الـ SUV تصل الي 156 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 57 لتر .

- أسعار جيتور داشينج الـ SUV الجديدة :

تكنولوجيات جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 تصل الي مليون و 29 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج الـ SUV الجديدة موديل 2024 سعرها الجديد يصل الي مليون و 109 ألف جنيه .