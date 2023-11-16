دائما ما يتعرض سائقي السيارات خلال فصل الشتاء الي مواقف محرجة بسبب نزول الأمطار ، بالإضافة الي أن سواقة السيارات خلال فصل الشتاء تكون مليئة بالمخاطر التي تؤدي الي الحوادث .

خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

خلال فصل الشتاء يصعب السيطرة علي السيارات ، وذلك بسبب وجود مياه علي الطرق نتيجة هطول الأمطار ، حيث تتكون المياه الناتجة من الأمطار علي جانبي الطريق وذلك يرفع من خطر التعرض لحوادث.

- يعرض موقع صدى البلد بعض قواعد القيادة السليمة خلال فصل الشتاء :

خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

1- القيادة ببطيء :

من الضروري خلال فصل الشتاء أن يقوم أصحاب السيارات بتغير إطارات سياراتهم واستبدالها بالإطارات الشتوية ، التي تعمل علي تحرك السيارة خلال الأمطار بسهولة ، بالإضافة الي السير بالمركبة بسرعات منخفضة وذلك لإمكانية تفادي وإيقاف السيارة عند الشعور بأي خطر عبلي الطريق .

2- التعامل مع السيارة بحذر :

خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

تتضاعف مسافة الفرامل أثناء المطر ، وبالتالي يجب القيادة بسرعات منخفضة حتي يمكن السيطرة علي السيارة أو يمكن رفع قدمك من علي دواسة البنزين وتجعل السيارة تسير ببطيء حتي تتمكن من إيقافها ، وبالنسبة الي السيارات التي تحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك فيجب أن تبتعد تماما عن أي برامج توجيه متواجدة بالسيارة .

3- الأنظمة المساعدة للسائق :

خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

قبل التحرك بالسيارة خلال فصل الشتاء يجب أن تتأكد من أن أنظمة سلامة السيارة تعمل بشكل جيد منها ، نظام الفرامل المانع لانغلاق العجلات ABS، ونظام تعزيز الاستقرار الإلكتروني ESP، وذلك لان تلك الأنظمة تساعد علي ثبات السيارة ، وتمنع تعرض السائق للحوادث .