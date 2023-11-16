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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

خطوات بسيطة للقيادة
خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

دائما ما يتعرض سائقي السيارات خلال فصل الشتاء الي مواقف محرجة بسبب نزول الأمطار ، بالإضافة الي أن سواقة السيارات خلال فصل الشتاء تكون مليئة بالمخاطر التي تؤدي الي الحوادث .

خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

خلال فصل الشتاء يصعب السيطرة علي السيارات ، وذلك بسبب وجود مياه علي الطرق نتيجة هطول الأمطار ، حيث تتكون المياه الناتجة من الأمطار علي جانبي الطريق وذلك يرفع من خطر التعرض لحوادث.

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- يعرض موقع صدى البلد بعض قواعد القيادة السليمة خلال فصل الشتاء :

خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

1- القيادة ببطيء :

من الضروري خلال فصل الشتاء أن يقوم أصحاب السيارات بتغير إطارات سياراتهم واستبدالها بالإطارات الشتوية ، التي تعمل علي تحرك السيارة خلال الأمطار بسهولة ، بالإضافة الي السير بالمركبة بسرعات منخفضة وذلك لإمكانية تفادي وإيقاف السيارة عند الشعور بأي خطر عبلي الطريق .

2- التعامل مع السيارة بحذر :

خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

تتضاعف مسافة الفرامل أثناء المطر ، وبالتالي يجب القيادة بسرعات منخفضة حتي يمكن السيطرة علي السيارة أو يمكن رفع قدمك من علي دواسة البنزين وتجعل السيارة تسير ببطيء حتي تتمكن من إيقافها ، وبالنسبة الي السيارات التي تحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك فيجب أن تبتعد تماما عن أي برامج توجيه متواجدة بالسيارة .

3-  الأنظمة المساعدة للسائق : 

خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

قبل التحرك بالسيارة خلال فصل الشتاء يجب أن تتأكد من أن أنظمة سلامة السيارة تعمل بشكل جيد منها ، نظام الفرامل المانع لانغلاق العجلات ABS، ونظام تعزيز الاستقرار الإلكتروني ESP، وذلك لان تلك الأنظمة تساعد علي ثبات السيارة ، وتمنع تعرض السائق للحوادث .

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