مخالفة عقوبتها إيقاف ترخيص السيارة 6 شهور | تعرف عليها

كشفت وزارة الداخلية عن مواصلة حملاتها للكشف عن سائقي السيارات المخالفين علي الطرق السريعة وبداخل المدن ، ومن ضمن المخالفات التي تبحث عنها الوزارة ، عدم تثبيت اللوحات المعدنية للسيارات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

مخالفة عقوبتها إيقاف ترخيص السيارة 6 شهور

ونشرة وزارة الداخلية عبر صفحتها علي الفيس بوك قرار ينص علي " إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون" .

مخالفة عقوبتها إيقاف ترخيص السيارة 6 شهور

وأوضح النائب العام المستشار محمد شوقي، قائلا :" صدر في أكتوبر الماضي تعليمات لكافة نيابات جمهورية مصر العربية، برصد والعناية بجرائم التلاعب بلوحات المركبات الآلية بمختلف أنواعها واستخداماتها ".

مخالفة عقوبتها إيقاف ترخيص السيارة 6 شهور



وأمر النائب العام بإحالة من يثبت في حقه التلاعب أو طمس أو تغيير اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة أو القيادة بدونها، إلى محكمة الجنايات حال توافر الأدلة ضد مرتكب المخالفة.

مخالفة عقوبتها إيقاف ترخيص السيارة 6 شهور

وينص قانون المرور على معاقبة كل من يطمس أو يخفي كل أو جزء من اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة أو يغير مكانها بالصداد الأمامي والخلفي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه، ويعاقب المخالف في حالة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر من قبل المرور بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه .