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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تخطت المليون | مواصفات رينو ميجان 2023 السيدان

رينو ميجان السيدان
رينو ميجان السيدان موديل 2023 الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للسيارات الجديدة طرازات متعددة من السيارات موديل 2023 ، وجاءه هذه الإصدارات بعد ارتفاع سعر السيارات عالميا، بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات والتي أثرت بالسلب علي توافر السيارات الجديدة لدي الموزعين والوكلاء .

رينو ميجان السيدان موديل 2023 الجديدة 

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- محرك رينو ميجان موديل 2023 :

رينو ميجان السيدان موديل 2023 الجديدة 

عزم دوران رينو ميجان السيدان يصل الي 240 نيوتن/متر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتستمد قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.5 ثانية .

- وسائل الأمان بـ رينو ميجان السيدان :

مقصورة رينو ميجان السيدان موديل 2023 الجديدة 

زودت سيارة رينو ميجان موديل 2023 الجديدة بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للاصطفاف ، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD ، وأحزمة أمان ، وقفل مركزي للأبواب .

- أسعار رينو ميجان السيدان موديل 2023 الجديدة :

رينو ميجان السيدان موديل 2023 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 90 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 175 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023 تباع بسعر مليون و 230 ألف جنيه، والفئة الرابعة يصل سعرها الي مليون و 245 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو ميجان موديل 2023 سعرها الجديد يصل الي مليون و 250 ألف جنيه، والفئة السادسة تباع بسعر مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة رينو ميجان موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 380 ألف جنيه، والفئة الثامنة تباع بسعر مليون و 380 ألف جنيه، والفئة التاسعة يصل سعرها الي مليون و449 ألف جنيه .

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