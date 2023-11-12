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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات رينو اكسبريس الفان الجديدة

رينو اكسبريس الفان
رينو اكسبريس الفان الجديدة

كشف وكيل سيارات رينو في مصر عن إصدارة الجديد رينو اكسبريس، وتنتمي اكسبريس الي فئة السيارات الفان التجارية ، وتظهر بشكل جديد ومميز ، وتقدم في السوق المصر للسيارات الجديدة بفئتين .

رينو اكسبريس الفان الجديدة

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- مواصفات رينو اكسبريس الجديدة :

رينو اكسبريس الفان الجديدة

تحتوي سيارة رينو اكسبريس الفان الجديدة علي العديد من المميزات منها، أبواب خلفية منزلقة، ومقعد للراكب الأمامي قابل للطي، وقسم شبكي دوار، وفرامل ABS ، ونظام EBA ، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC ، وبها وسائد هوائية، ومساعد صعود المرتفعات، وإضاءة أمامية أوتوماتيك، ومساحة تخزين علوية، وزجاج كهربائي أمامي، ومخرج بقوة 12 فولت في الكونسول ، وبها عجلات مقاس 15 بوصة .

- محرك رينو اكسبريس الفان الجديدة :

رينو اكسبريس الفان الجديدة

تستمد سيارة رينو اكسبريس الفان الجديدة قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ينتج قوة 115 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في مدة تصل لي 11.6 ثانية ، وتستهلك من الوقود 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار رينو اكسبريس الفان الجديدة :

الفئة الأولي فيجن من سيارة رينو اكسبريس الفان الجديدة تباع بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية دايناميك من سيارة رينو اكسبريس الفان الجديدة يصل سعرها الي 850 ألف جنيه .

 

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