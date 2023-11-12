مواصفات رينو اكسبريس الفان الجديدة

كشف وكيل سيارات رينو في مصر عن إصدارة الجديد رينو اكسبريس، وتنتمي اكسبريس الي فئة السيارات الفان التجارية ، وتظهر بشكل جديد ومميز ، وتقدم في السوق المصر للسيارات الجديدة بفئتين .

رينو اكسبريس الفان الجديدة

- مواصفات رينو اكسبريس الجديدة :

رينو اكسبريس الفان الجديدة

تحتوي سيارة رينو اكسبريس الفان الجديدة علي العديد من المميزات منها، أبواب خلفية منزلقة، ومقعد للراكب الأمامي قابل للطي، وقسم شبكي دوار، وفرامل ABS ، ونظام EBA ، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC ، وبها وسائد هوائية، ومساعد صعود المرتفعات، وإضاءة أمامية أوتوماتيك، ومساحة تخزين علوية، وزجاج كهربائي أمامي، ومخرج بقوة 12 فولت في الكونسول ، وبها عجلات مقاس 15 بوصة .

- محرك رينو اكسبريس الفان الجديدة :

رينو اكسبريس الفان الجديدة

تستمد سيارة رينو اكسبريس الفان الجديدة قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ينتج قوة 115 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في مدة تصل لي 11.6 ثانية ، وتستهلك من الوقود 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار رينو اكسبريس الفان الجديدة :

الفئة الأولي فيجن من سيارة رينو اكسبريس الفان الجديدة تباع بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية دايناميك من سيارة رينو اكسبريس الفان الجديدة يصل سعرها الي 850 ألف جنيه .