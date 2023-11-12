الفرق بين رينو لوجان وسيتروين سي اليزيه السيدان | بالأسعار

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة موسعة من طرازات السيارات الجديدة التي يرغب في اقتناءها الكثير من المصريين ، وتقاربت أسعار.
السيارات الجديدة موديل 2023 من بعضها البعض بسبب مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين رينو لوجان و سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :
1- سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :
زودت سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر .
- سعر سيتروين سي اليزيه السيدان :
تتوافر الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بسعر 674 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي 729 ألف جنيه .
2- رينو لوجان موديل 2022 :
تصل سعة خزان سيارة رينو لوجان موديل 2022 الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، ويصل سعة محركها الي 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعة رينو لوجان القصوى الي 175 كم/ساعة .
- سعر رينو لوجان موديل 2022 :
الفئة الأولي من سيارة رينو لوجان موديل 2022 تباع بسعر 415 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة رينو لوجان موديل 2022 يصل سعرها الي 425 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة رينو لوجان موديل 2022 تباع بسعر 435 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة رينو لوجان موديل 2022 يصل سعرها الي 445 ألف جنيه .