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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرق بين رينو لوجان وسيتروين سي اليزيه السيدان | بالأسعار

الفرق بين رينو لوجان
الفرق بين رينو لوجان و سيتروين سي اليزيه السيدان | بالأسعار

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة موسعة من طرازات السيارات الجديدة التي يرغب في اقتناءها الكثير من المصريين ، وتقاربت أسعار.

 السيارات الجديدة موديل 2023 من بعضها البعض بسبب مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين رينو لوجان و سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :

1- سيتروين سي اليزيه موديل 2023 :

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

زودت سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر .

- سعر سيتروين سي اليزيه السيدان :

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تتوافر الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بسعر 674 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي 729 ألف جنيه .

2- رينو لوجان موديل 2022 :

 رينو لوجان موديل 2022 

تصل سعة خزان سيارة رينو لوجان موديل 2022 الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، ويصل سعة محركها الي 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعة رينو لوجان القصوى الي 175 كم/ساعة .

- سعر رينو لوجان موديل 2022 :

 رينو لوجان موديل 2022 

الفئة الأولي من سيارة  رينو لوجان موديل 2022 تباع بسعر 415 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  رينو لوجان موديل 2022 يصل سعرها الي 425 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  رينو لوجان موديل 2022 تباع بسعر 435 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة  رينو لوجان موديل 2022 يصل سعرها الي 445 ألف جنيه .

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