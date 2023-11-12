مواصفات وسعر رينو تاليانت السيدان الجديدة بمصر

كشف وكيل سيارات رينو الفرنسية بالسوق المصري عن طرح طراز جديد من سياراته يطلق علية رينو تاليانت.
وتنتمي تاليانت لفئة السيارات السيدان ، وتطحر بالسوق المصري بفئتين جديدتين فقط ، حيث تعتبر تاليانت هي النسخة المصغرة من رينو ميجان وبديلة رينو لوجان بالأسواق .
- وسائل الأمان بـ رينو تاليانت :
تحتوي سيارة رينو تاليانت علي العديد من مميزات السلامة المتطورة منها، وسائد هوائية، وحساسات، ومصابيح أمامية أوتوماتيك، وفرامل ABS وEBD، ومساعد الطواريء للفرامل، ونظام الثبات الالكتروني، ومساعد الطرق المرتفعة ، وايموبليزر ، وحساسات ركن خلفية وأمامية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وكاميرا رؤية خلفية .
- أبعاد رينو تاليانت السيدان :
تتوافر سيارة رينو تاليانت السيدان الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 4396 مم، وعرض2007 مم، وارتفاع 1501 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2649 مم .
- محرك رينو تاليانت :
تستمد سيارة رينو تاليانت السيدان قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 100 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .
- مواصفات رينو تاليانت الجديدة :
زودت سيارة رينو تاليانت بالعديد من المميزات الحديثة منها، مصابيح أمامية LED، ومصابيح خلفية، وعجلات مقاس 16 بوصة، ومرايات خارجية كهربائية، وتكييف هواء أوتوماتيك، وشاشة 8 بوصة تعمل باللمس، وأبل كار بلاي ، وأندرويد أوتو ، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رؤية خلفية، وبها عدادات رقمية مقاس 4.2 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات .
- أسعار رينو تاليانت الجديدة :
الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت السيدان الجديدة تباع بسعر 810 ألف جنيه.
الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت السيدان الجديدة تباع بسعر 890 ألف جنيه.