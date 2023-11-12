مواصفات وسعر رينو تاليانت السيدان الجديدة بمصر

كشف وكيل سيارات رينو الفرنسية بالسوق المصري عن طرح طراز جديد من سياراته يطلق علية رينو تاليانت.

وتنتمي تاليانت لفئة السيارات السيدان ، وتطحر بالسوق المصري بفئتين جديدتين فقط ، حيث تعتبر تاليانت هي النسخة المصغرة من رينو ميجان وبديلة رينو لوجان بالأسواق .

رينو تاليانت السيدان الجديدة

- وسائل الأمان بـ رينو تاليانت :

رينو تاليانت السيدان الجديدة

تحتوي سيارة رينو تاليانت علي العديد من مميزات السلامة المتطورة منها، وسائد هوائية، وحساسات، ومصابيح أمامية أوتوماتيك، وفرامل ABS وEBD، ومساعد الطواريء للفرامل، ونظام الثبات الالكتروني، ومساعد الطرق المرتفعة ، وايموبليزر ، وحساسات ركن خلفية وأمامية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وكاميرا رؤية خلفية .

- أبعاد رينو تاليانت السيدان :

رينو تاليانت السيدان الجديدة

تتوافر سيارة رينو تاليانت السيدان الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 4396 مم، وعرض2007 مم، وارتفاع 1501 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2649 مم .

- محرك رينو تاليانت :

تستمد سيارة رينو تاليانت السيدان قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 100 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- مواصفات رينو تاليانت الجديدة :

رينو تاليانت السيدان الجديدة

زودت سيارة رينو تاليانت بالعديد من المميزات الحديثة منها، مصابيح أمامية LED، ومصابيح خلفية، وعجلات مقاس 16 بوصة، ومرايات خارجية كهربائية، وتكييف هواء أوتوماتيك، وشاشة 8 بوصة تعمل باللمس، وأبل كار بلاي ، وأندرويد أوتو ، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رؤية خلفية، وبها عدادات رقمية مقاس 4.2 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

- أسعار رينو تاليانت الجديدة :

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت السيدان الجديدة تباع بسعر 810 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت السيدان الجديدة تباع بسعر 890 ألف جنيه.