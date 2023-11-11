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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رينو داستر الجديدة في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة رينو داستر موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، وتتوفر بفئتين.

رينو داستر موديل 2023

أسعار السيارة رينو داستر موديل 2023 

رينو داستر موديل 2023 الفئة الأولى H1 بقيمة قدرها 880,000 جنيه 

رينو داستر موديل 2023 الفئة الثانية H3 بقيمة قدرها 950,000 جنيه

رينو داستر موديل 2023

مواصفات السيارة رينو داستر موديل 2023

تعتمد السيارة رينو داستر موديل 2023 على محرك بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة .

 

وتتسارع السيارة رينو داستر موديل 2023 من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتراً في الساعة.

 

يبلغ استهلاك السيارة رينو داستر موديل 2023 من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، ونظام جر أمامي للعجلات، وخزان وقود بسعة 50 لتر.

 

حصلت السيارة رينو داستر موديل 2023 ، بجنوط رياضية 17 بوصة، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية بلمسات لامعة، مع مرايا جانبية كهربائية، و واجهة مدببة ومصابيح ضباب دائرية.

رينو داستر موديل 2023

 

قياسات وأبعاد السيارة رينو داستر موديل 2023

الطول الكلي: 4.341 متر

العرض الكلي: 1.804 متر

الارتفاع الكلي: 1.693 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 210 سم

قاعدة العجلات: 2.674 متر

سعة صندوق السيارة: 445 لترات

سعة خزان الوقود: 50 لتر

 

رينو داستر رينو رينو داستر موديل 2023 داستر CVT

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