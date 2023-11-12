سعر رينو أوسترال 2024 الجديد بمصر

يتواجد داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ويبحث المواطنون عن تلك الإصدارات خصوصا بعد عدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين ومن ضمن السيارات التي ارتفعت أسعار خلال الفترة الماضية بسبب الأزمات التي يشهدها قطاعة صناعة السيارات عالميا رينو أوسترال موديل 2024 .

رينو أوسترال موديل 2024

تنتمي سيارة رينو أوسترال موديل 2024 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتتوافر رينو أوسترال حالياً داخل سوق السيارات المصري :

رينو أوسترال موديل 2024

- محرك رينو أوسترال موديل 2024 :

تستمد سيارة رينو أوسترال موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتخرج قوة 160 حصان، وتصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية.

- مواصفات الأمان بـ رينو أوسترال :

سيارة رينو أوسترال موديل 2024

تحتوي سيارة رينو أوسترال موديل 2024 الـ SUV علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، حساسات للركن ، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- أسعار رينو أوسترال موديل 2024 الجديدة :

رينو أوسترال موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بسعر مليون و 840 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بسعر مليون و 850 ألف جنيه .