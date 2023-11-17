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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سجل أفكارك.. أفضل 5 تطبيقات لتدوين الملاحظات على الموبايل

أفضل تطبيقات تدوين
أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لجمع أفكارك وبياناتك

في هذه الأيام، نتعامل مع كميات هائلة من المعلومات، بدءًا من ملاحظات الاجتماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى الصور ومقاطع الفيديو إلى أي شيء آخر قمنا بجمعه، ونحاول جميعا إيجاد طريقة ما لتخزينها وتنظيمها والعثور عليها بسهولة عندما نحتاج إليها.

أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لجمع أفكارك وبياناتك

يمكنك تجربة تطبيقات تدوين الملاحظات للقيام بهذه المهمة، حيث تقوم هذه التطبيقات، في أبسط حالاتها، بتخزين ملاحظاتك وأفكارك الأخرى، وفي حالاتها الأكثر تعقيدا، تكون قادرة على معالجة أي محتوى تريد إدراجه فيها.

 

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1. تطبيق Bear Notes:

يعد Bear Notes هو تطبيق تدوين ملاحظات لأجهزة macOS وiOS مع واجهة ممتازة ومجموعة مختارة من الميزات الرائعة، يقدم الإصدار المجاني عددا من الإمكانات مثل تعديل الملاحظات، وتوفير مجموعة واسعة من الخطوط وخيارات التنسيق المتنوعة.

ويستخدم هذا التطبيق العلامات من أجل تنظيم ملاحظاته، يمكنك إنشاء علامة لملاحظة عن طريق بدء الكلمة التي اخترتها، ستظهر الكلمة أو العبارة بعد ذلك في العمود الأيسر، حيث يمكنك النقر عليها للعثور على جميع الملاحظات التي تم وضع علامة عليها، ويتيح لك رمز آخر رؤية إحصائيات الملاحظة عدد الكلمات والأحرف ومتى تم تعديلها، كما يمكنك أيضًا إنشاء عناوين فرعية وقوائم نقطية ومهام وجداول وروابط وإضافة مرفقات.

Bear Notes

2. تطبيق Evernote:

بدأ تطبيق Evernote في عام 2008 كتطبيق مبتكر ومعروف لتدوين الملاحظات، يتميز هذا التطبيق بوجود عدة طرق لتنظيم ملاحظاتك، حيث يمكن وضع علامة عليها أو تعيينها إلى مجلدات، ويمكن تجميع المجلدات، كما يمكنك إنشاء ملاحظات المهام، أو يمكنك البحث في جميع ملاحظاتك، وقص صفحات الويب بعدة طرق، ومزامنة ما يصل إلى جهازين.

كما يمكنك تحميل ما يصل إلى 60 ميجابايت من البيانات شهريا بحد أقصى لحجم الملاحظة يبلغ 25 ميجابايت، وقد أضاف Evernote مؤخرا ميزات الذكاء الاصطناعي مثل AI Notes Cleanup، الموجود حاليا في الإصدار التجريبي، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لترتيب ملاحظاتك.

Evernote

3. تطبيق Keep:

بدأ Google Keep كتطبيق بسيط لتدوين الملاحظات، وعلى الرغم من أنه أضاف بعض الميزات منذ بدايته، إلا أنه لا يزال طريقة جيدة ومباشرة لتسجيل أفكارك، نظرا لأنه مترابط جدًا مع تطبيقات جوجل الأخرى، ويمكنك تحويل ملاحظة Keep إلى مستند Google، فهو يعمل بشكل جيد بشكل خاص إذا كنت مستخدما لنظام جوجل البيئي.

يتيح لك تطبيق Keep، إنشاء ملاحظات جديدة باستخدام قوائم فورية أو رسومات أو صور؛ كما يمكنك أيضًا إضافة متعاونين ومجموعة متنوعة من الخلفيات، بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الترقيات مثل تنسيق النص.

Keep

4. تطبيق Joplin:

يعد Joplin تطبيق مفتوح المصدر، والذي يبدو للوهلة الأولى وكأنه نسخة أبسط إلى حد ما من Evernote، فهو يحتوي على قائمة المجلدات المعروفة أيضا باسم دفاتر الملاحظات، إلى جانب عمود يسرد محتويات المجلد الموجود على يمين ذلك، ثم مساحة لإظهار محتويات الإدخال المميز.

وتمثل الاختلاف الرئيسي في أن Joplin ينتج ملفات Markdown مباشرة، ويحتوي التطبيق على مفتاح تبديل يتيح لك رؤية كل ملف في وضع Markdown، أو نص منسق، يدعم التطبيق مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية، ويمكنك أيضا إنشاء البرامج النصية والمكونات الإضافية باستخدام Extension API.

Joplin 

5. تطبيق Notion:

يضم تطبيق Notion، عدة أنواع مختلفة من التنسيقات مثل جدول، أو لوحة، أو مخطط زمني، أو تقويم، أو قائمة، أو قالب تم إنشاؤه أو مجرد صفحة فارغة، لذا يمكنك إنشاء عدد غير محدود من الصفحات، ومشاركة بياناتك مع عدد من التطبيقات، بما في ذلك Slack وGitHub، ومشاركة المحتوى مع ما يصل إلى 10 أشخاص مجانا، ويقتصر حجم تحميل الملفات في الإصدار المجاني على 5 ميجابايت فقط، بينما يعد الإصدار الاحترافي من التطبيق بعدد تحميلات غير محدودة وبعض ميزات المجموعة الإضافية.

وعلى غرار تطبيق Evernote والتطبيقات الأخرى المتطورة، ينظم Notion ملاحظاتك في مجلدات، يمكن أن تعمل كل ملاحظة كمجلد ويمكن أن تحتوي على ملاحظات أخرى، والتي يمكن أن تحتوي على ملاحظات أخرى، ويضبف التطبيق ميزات جديدة باستمرار، مثل إمكانات الكتابة بالذكاء الاصطناعي وأنواع جديدة من خيارات المشاركة. 

Notion 
تدوين الملاحظات تطبيقات تطبيقات تدوين الملاحظات تطبيق Evernote Google Keep

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