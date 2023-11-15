هتوصلها بموبايلك والـWi-Fi.. أفضل الثلاجات الذكية لعام 2023

في عام 2023، شقت التكنولوجيا طريقها إلى كل جانب من جوانب حياتنا، بما في ذلك أجهزة المطبخ، وفي الوقت الحالي، تكتسب الثلاجات الذكية شعبية كبيرة جدا، ولسبب وجيه تم تجهيز هذه الأجهزة المبتكرة بميزات متقدمة وخيارات اتصال لا تجعل حياتنا أسهل فحسب، بل تعمل أيضا على تحسين تجربة أدوات المطبخ بشكل عام.

ومع ظهور جيل جديد من الثلاجات الذكية، ذهب معها أيام ضبط درجة الحرارة يدويا أو التحقق من وجود كمية كافية من الحليب في الثلاجة، وباستخدام الثلاجة الذكية، يمكنك التحكم بسهولة في إعدادات درجة الحرارة ومراقبتها عبر هاتفك الذكي، وإنشاء قوائم البقالة، وتلقي تنبيهات بشأن المنتجات منتهية الصلاحية، وحتى طلب البقالة مباشرة من لوحة شاشة اللمس الخاصة بالثلاجة أو من خلال تطبيق على هاتفك الذكي.

وعلاوة على ذلك، تم تصميم الثلاجات الذكية لتكون موفرة للطاقة، مما يساعدك على توفير المال والحفاظ على البيئة، بفضل تصميماتها الأنيقة والحديثة، تضيف هذه الأجهزة أيضا لمسة من الرقي إلى أي مطبخ.

وخلال السطور التالية، سنتستعرض لك أفضل الثلاجات الذكية لعام 2023، مع الأخذ في الاعتبار ميزاتها الفريدة وموثوقيتها وسهولة استخدامها وقيمتها مقابل المال.

أفضل الثلاجات الذكية لعام 2023

1. ثلاجة LG 674:

تعد ثلاجة LG 674(L) مصدرا قويا للميزات والابتكار، توفر هذه الثلاجة المزودة بضاغط عاكس ذكي من شركة LG ما يصل إلى 32% من توفير الطاقة، مما يجعلها فعالة وصديقة للبيئة، يتيح لك تصميم InstaView Door-in-Door رؤية ما يوجد داخل الثلاجة دون فتح الباب؛ ما عليك سوى النقر مرتين على اللوحة الزجاجية الأنيقة للإضاءة ومشاهدة المحتويات داخل الثلاجة.

يوفر لك موزع المياه المدمج بالثلاجة الوصول السريع والسهل إلى الماء البارد كلما احتجت إليه، كما تضمن ميزة Door Cooling+ بقاء درجة الحرارة داخل الثلاجة ثابتة، مما يحافظ على طعامك طازجا لفترة أطول.

وتعد إحدى الميزات البارزة لثلاجة LG 674(L)، هي موزع المياه ذاتي التنظيف UVnano، تستغل هذه التقنية المبتكرة قوة الضوء لقتل البكتيريا والحفاظ على موزع المياه الخاص بك نظيفا وصحيا، كما يعمل فلتر الهواء الذكي +Hygiene FRESH على القضاء على البكتيريا إلى جانب التقليل من الروائح الكريهة، مما يضمن أن تكون رائحة ثلاجتك منعشة في جميع الأوقات.

ومع نظام LG ThinQ الذكي، يمكنك التحكم في ثلاجتك عبر هاتفك الذكي، لضبط درجة الحرارة ومراقبة الحالة وحتى استكشاف المشكلات وإصلاحها بسهولة، وتتوفر هذه الثلاجة في الأسواق العالمية مقابل سعر حوالى 2129 دولار أمريكي (أي ما يعادل 65.792 جنيها مصريا).

ثلاجة LG 674(L)

2. ثلاجة سامسونج Bespoke:

توفر ثلاجة سامسونج ذات الأبواب الفرنسية الأربعة، مزيجًا مثاليا من الأناقة والأداء العملي، بفضل سعتها الكبيرة جدًا وألواح الأبواب القابلة للتخصيص، تتيح لك هذه الثلاجة إضافة لمسة شخصية إلى مطبخك.

تتميز هذه الثلاجة أيضًا بمركز مشروبات مخفي، مزود بموزع مياه وإبريق ماء ذو ​​تعبئة تلقائية، لذلك لا تقلق بشأن نفاد الثلج مرة أخرى، وذلك بفضل صانع الثلج المزدوج المزود بمكعبات الثلج وتقنية Ice Bites، ويضمن نظام تصفية المياه ثنائي الاتجاه الحصول على مياه نظيفة ومنعشة في جميع الأوقات.

وتوفر ثلاجة سامسونج ذات الأبواب الفرنسية الأربعة، مساحة واسعة لجميع احتياجات التخزين بفضل درج FlexZone، يمكنك تخصيص إعداد درجة الحرارة ليناسب متطلباتك، وتتميز الثلاجة أيضا بالكثير من الأدراج والمقصورات، مما يوفر سهولة التنظيم وسهولة الوصول إلى مشترياتك من البقالة.

وهذه الثلاجة ليست عملية فحسب، بل إنها ذكية أيضا، بفضل اتصال Wi-Fi، يمكنك توصيلها بالإنترنت والتحكم فيها عن بعد باستخدام تطبيق Samsung SmartThings، بالإضافة إلى ذلك، فهى معتمدة من ENERGY STAR، مما يعني أنها موفرة للطاقة أيضا، وتتوفر هذه الثلاجة مقابل سعر يبدأ من 3608 دولارا (أي ما يعادل 111.497 جنيها مصريا).

ثلاجة سامسونج Bespoke

3. ثلاجة سامسونج Samsung 3-Door:

استمتع بالمزيج المثالي بين الأناقة والعملية مع ثلاجة سامسونج بباب فرنسي بثلاثة أبواب، تتميز هذه الثلاجة الرائعة بتصميم مذهل مع أبواب ذات حواف أنيقة ومقابض عصرية، مما يضيف لمسة من الأناقة إلى أي مطبخ.

ابق على اتصال وتحكم مع تطبيق Samsung SmartThings، حيث تتزامن هذه الثلاجة بسلاسة مع هاتفك الذكي، استمتع بسهولة الوصول إلى تطبيقاتك المفضلة وتشغيل الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو على الشاشة الضخمة مباشرة من ثلاجتك، وبفضل إمكانيات تعدد المهام، يمكنك التنقل بسهولة بين الأجهزة المنزلية الذكية المختلفة والحفاظ على سير كل شيء بسلاسة.

ولا توفر ثلاجة سامسونج ذات الباب الفرنسي تقنية متطورة فحسب، ولكنها توفر أيضا مساحة تخزين كبيرة. بفضل حجراته الواسعة وتقنية آيس ماكس التي تزودك بالثلج أثناء التجمعات أو الحفلات، وتضمن تقنية التبريد الشامل والتهوية المتعددة دوران الهواء بشكل متساوٍ، مما يحافظ على طعامك طازجًا لفترات أطول.

وباعتبارها جهازًا معتمدًا من ENERGY STAR، فإن هذه الثلاجة لا تقلل من استهلاك الطاقة فحسب، بل تساعدك أيضًا على توفير فواتير الكهرباء، وتتوفر هذه الثلاجة مقابل سعر يبدأ من 842 دولار (أي ما يعادل 26 ألف جنيه مصري).

ثلاجة سامسونج Samsung 3-Door



4. ثلاجة جنرال إلكتريك GNE27J:

تم تصميم جنرال إلكتريك GNE27J، لتجعل تجربة تخزين الطعام مريحة وفعالة، مع 3 أرفف كاملة العرض وسعة كبيرة، تستوعب هذه الثلاجة بسهولة المواد الغذائية الكبيرة، ويسمح موزع المياه الداخلي بسهولة الوصول إلى المياه المفلترة، بينما يضمن صانع الثلج المثبت في المصنع أن يكون الثلج في متناول يدك دائما، وتضيء إضاءة LED الجزء الداخلي، مما يجعل من السهل العثور على ما تحتاجه، تمنع الأرفف المقاومة للانسكاب أي تسرب أو انسكابات عرضية من الانتشار، مما يحافظ على نظافة ثلاجتك وتنظيمها.

مع درجين يمكن التحكم في الرطوبة ودرج كامل العرض، يمكنك إنشاء بيئة مثالية لتخزين الفواكه والخضروات والأطعمة الجاهزة، كما يوفر رف Quick Space خيارات تخزين مرنة، مما يسمح لك بتعديل المساحة بسهولة لاستيعاب العناصر الأطول.

وتمنحك أدوات التحكم الداخلية المزودة بشاشة عرض لدرجة الحرارة الفعلية تحكما دقيقا في إعدادات الثلاجة، كما يضمن نظام تنقية المياه المتقدم الحصول على مياه نظيفة ومنعشة، وتتميز جنرال إلكتريك GNE27J بتصميم مثير للإعجاب من شأنه أن يعزز المظهر العام لمطبخك، كما أنه حاصل على شهادة ENERGY STAR، مما يعني أنه يلبي المعايير الصارمة لكفاءة الطاقة.