أخبار الفن| اعترافات أحمد حلمي.. ويجز يحذف فيسبوك.. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد بعد الطلاق

اعترافات أحمد حلمي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ويجز يحذف فيسبوك، وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشرت الفنانة بوسي جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بعد أخبار طلاقها.

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميًا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت عبر إنستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميًا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت هنا عبر إنستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

أعلن الفنان مجدي فكري، اعتذاره عن تقديم موسم جديد من مسرحية شفيقة المصرية، التي سبق عرضها على مسرح البالون، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الحرب في غزة.

أعربت المخرجة الفلسطينية ليالي بدر، عن حزنها الشديد لما يتعرض له شعب غزة من قصف وتدمير مستمر خلال هذه الفترة ، واستشهاد بعض الأشخاص من أفراد عائلتها.

أعلن مطرب الراب ويجز -عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- حذف حسابه الرسمي على فيسبوك وماسنجر، بسبب انحياز المنصتين إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

كشف أحمد ابن الفنان الراحل فؤاد خليل، أسرار شخصية والده الراحل، وتعاملاته في المنزل مع أبنائه وغيرها من المواقف.

تحدث الفنان أحمد حلمي، خلال حلقته ببرنامج Sold Out، مع الإعلامي محمود سعد، عن كواليس لقائه الأول مع الفنان الراحل أحمد زكي.

تحدث الفنان أحمد حلمي، خلال حلقته ببرنامج Sold Out، مع الإعلامي محمود سعد، عن أبناءه يونس وليلي، وتعاملهما معا في المنزل.

تحدث الفنان أحمد حلمي، خلال حلقته ببرنامج Sold Out، مع الإعلامي محمود سعد، عن حياته الفنية والشخصية وأمنياته.

وقال أحمد حلمي، إنه يتمنى تجسيد شخصية الفنان عمر الشريف، في فيلم إشاعة حب، لأنها تستهويه.