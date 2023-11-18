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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| اعترافات أحمد حلمي.. ويجز يحذف فيسبوك.. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد بعد الطلاق

أخبار الفن
أخبار الفن

اعترافات أحمد حلمي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ويجز يحذف فيسبوك، وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

بعد طلاقها من هشام ربيع .. رد فعل غير متوقع لـ بوسي

نشرت الفنانة بوسي  جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بعد أخبار طلاقها.

 

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميًا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت عبر إنستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

 

رغم الطلاق .. تصرف مفاجئ من هنا الزاهد وأحمد فهمي بهذه الصورة

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميًا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت هنا عبر إنستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

 

مجدي فكري يعتذر عن مسرحية شفيقة المصرية تضامنا مع غزة

أعلن الفنان مجدي فكري، اعتذاره عن تقديم موسم جديد من مسرحية شفيقة المصرية، التي سبق عرضها على مسرح البالون، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الحرب في غزة.

 

30 واحد ماتوا من عيلته | انهيار مخرجة فلسطينية شهيرة .. خاص

أعربت المخرجة الفلسطينية ليالي بدر، عن حزنها الشديد لما يتعرض له شعب غزة من قصف وتدمير مستمر خلال هذه الفترة ، واستشهاد بعض الأشخاص من أفراد عائلتها.

 

أشعر بالخزي.. ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر بسبب انحيازهما لـ إسرائيل

أعلن مطرب الراب ويجز -عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- حذف حسابه الرسمي على فيسبوك وماسنجر، بسبب انحياز المنصتين إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

 

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

كشف أحمد ابن الفنان الراحل فؤاد خليل، أسرار شخصية والده الراحل، وتعاملاته في المنزل مع أبنائه وغيرها من المواقف.

 

أحمد حلمي يكشف كواليس أول لقاء مع أحمد زكي

تحدث الفنان أحمد حلمي، خلال حلقته ببرنامج Sold Out، مع الإعلامي محمود سعد، عن كواليس لقائه الأول مع الفنان الراحل أحمد زكي.

 

أحمد حلمي يعترف: أبنائي ما بيشوفوش أفلامي

تحدث الفنان أحمد حلمي، خلال حلقته ببرنامج Sold Out، مع الإعلامي محمود سعد، عن أبناءه يونس وليلي، وتعاملهما معا في المنزل.

 

أحمد حلمي نفسي تجسيد شخصية عمر الشريف وألف الدنيا مع منى زكي

تحدث الفنان أحمد حلمي، خلال حلقته ببرنامج Sold Out، مع الإعلامي محمود سعد، عن حياته الفنية والشخصية وأمنياته.

وقال أحمد حلمي، إنه يتمنى تجسيد شخصية الفنان عمر الشريف، في فيلم إشاعة حب، لأنها تستهويه.

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