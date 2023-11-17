أحمد حلمي يكشف كواليس أول لقاء مع أحمد زكي

تحدث الفنان أحمد حلمي، خلال حلقته ببرنامج Sold Out، مع الإعلامي محمود سعد، عن كواليس لقائه الأول مع الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال أحمد حلمي، إنه تعرف على أحمد زكي عن طريق عمر عبد الحليم، خلال فترة عمله مع الأخير كمساعد مخرج؛ وفي مهرجان الإسكندرية، ذهب لـ أحمد زكي في المطعم لتسجيل حوار معه، وهنا كان أول تعارف، واصفا إحساسه في هذه اللحظة بـ الذهول.

وتابع أحمد حلمي، قائلًا: أن أحمد زكي، أخبره أن حركة الشنب في فيلم زوجة رجل مهم، كانت ارتجال منه، وكذلك مشهد التفة في فيلم ضد الحكومة.

أحمد حلمي

حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على الإعلامي محمود سعد فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه سولد أوت والمعروض حاليا على شاشة سي بي سي.

ورحب محمود سعد بأحمد حلمي فى برنامجه مؤكدا على أنه لم يظهر مع حلمي على الهواء أمام الجمهور منذ سنوات عديدة لكنه سعيد بهذه الحلقة الذي يتمنى أن تنال اعجاب الجمهور. وبدا محمود سعد الحلقة بتوجيه عدد من الأسئلة السريعة لأحمد حلمي، إلا أن حلمي داعب الإعلامي محمود سعد ببعض الإيفهات ليرد محمود سعد عليه قائلا : عارف انه هيعذبني.

وتطرق محمود سعد خلال الحلقة لكثير من الأسرار والكواليس فى حياة حلمي ومراحل الصعود والهبوط التى مر عليها أحمد حلمي منذ بداية مشواره الفني وحتى الآن. وكشف حلمي أن حياته الفنية أشبه بلعبة السلم والثعبان حيث أن هناك خطوة يقوم باتخاذها تجعله فى أنجح فترات حياته وبالعكس هناك خطوات أخرى غير موفقه لذلك فهو دائما يرضى بكل مراحل الصعود والهبوط فى حياته العملية.