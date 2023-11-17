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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي: نفسي أجسد شخصية عمر الشريف وألف الدنيا مع منى زكي

الفنان أحمد حلمي
الفنان أحمد حلمي

تحدث الفنان أحمد حلمي، خلال حلقته ببرنامج Sold Out، مع الإعلامي محمود سعد، عن حياته الفنية والشخصية وأمنياته. 

وقال أحمد حلمي، إنه يتمنى تجسيد شخصية الفنان عمر الشريف، في فيلم إشاعة حب، لأنها تستهويه. 

وتابع أحمد حلمي، أنه كان لديه رغبة السفر حول العالم قبل الزواج، ولكن الأن أصبح يرغب فى تحقيق ذلك مع زوجته الفنانة منى زكي. 

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أحمد حلمي

حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على الإعلامي محمود سعد فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه سولد أوت والمعروض حاليا على شاشة سي بي سي.

ورحب محمود سعد بأحمد حلمي فى برنامجه مؤكدا على أنه لم يظهر مع حلمي على الهواء أمام الجمهور منذ سنوات عديدة لكنه سعيد بهذه الحلقة الذي يتمنى أن تنال اعجاب الجمهور.  وبدا محمود سعد الحلقة بتوجيه عدد من الأسئلة السريعة لأحمد حلمي، إلا أن حلمي داعب الإعلامي محمود سعد ببعض الإيفهات ليرد محمود سعد عليه قائلا : عارف انه هيعذبني.

وتطرق محمود سعد خلال الحلقة لكثير من الأسرار والكواليس فى حياة حلمي ومراحل الصعود والهبوط التى مر عليها أحمد حلمي منذ بداية مشواره الفني وحتى الآن.  وكشف حلمي أن حياته الفنية أشبه بلعبة السلم والثعبان حيث أن هناك خطوة يقوم باتخاذها تجعله فى أنجح فترات حياته وبالعكس هناك خطوات أخرى غير موفقه لذلك فهو دائما يرضى بكل مراحل الصعود والهبوط فى حياته العملية.

أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى محمود سعد الاعلامي محمود سعد عمر الشريف منى زكى

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