عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طلاقها من هشام ربيع .. رد فعل غير متوقع لـ بوسي

صدى البلد

نشرت الفنانة بوسي  جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بعد أخبار طلاقها.

وأعلن رجل الأعمال هشام ربيع، انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسبما أكدته تحقيقات النيابة.

ومرت علاقة بوسي وهشام ربيع بالعديد من الأزمات خلال عام ونصف، بداية من حفل زفافهما، مرورا بعودته إلى زوجته السابقة وأم أولاده، ونهاية بحبسه بسبب طليقها.

بعد إعلان هنا الزاهد طلاقها.. أول رد فعل من شقيق أحمد فهمي

هل انفصل أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز؟ الفنان يرد في حبر سري

 

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء،ووقعت عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني.

في الوقت نفسه اختفت ضرة الفنانة بوسي عن الأضواء، وحولت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مزيد من الخصوصية، بعدما عادت من العمرة وارتدت الحجاب، بعد الأزمات التي تسببت بها في حياة هشام ربيع.

أحمد العوضى احمد فهمي التواصل الاجتماعي بوسي وهشام ربيع تبادل الصور والفيديوهات بعد طلاقها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: فرقنا تعمل في شوارع غزة لدعم المصابين بعد انقطاع الاتصالات

منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر 3-0 في بطولة شمال إفريقيا الودية

هذه المحافظة من سلالة الفراعنة| فحص جيني لـ 3 شباب يكشف مفاجآت عن أصل المصريين.. تفاصيل مثيرة

القسام ترد على أكاذيب نتنياهو بشأن وجود أسرى إسرائيليين في مجمع الشفاء

بعد طلاقها من هشام ربيع .. رد فعل غير متوقع لـ بوسي

انطلاق المؤتمر الانتخابي الأول لحملة حازم عمر الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفسي أم عضوي.. جمال شعبان يوضح أخطر أسباب الشعور بالإرهاق والتعب المستمر

بعد طلاقها من هشام ربيع .. رد فعل غير متوقع لـ بوسي

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل

في عمر الخمسينيات | ثلاث نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ