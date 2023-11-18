وثقتها الكاميرات.. رئيس النمسا يتعرض لعضة كلب خلال دعمه لدولة مولدوفا

شهدت زيارة الزعيم النمساوي «فان دير بيلين» إلى مولدوفا حادثة غير متوقعة حيث تعرض لعض من قبل كلب يدعى "كودروت".

حدثت الواقعة أثناء تجمع الزعيم النمساوي مع الناشطة السياسية «مايا ساندو» وزميلتها «ناتاشا موسار» لدعم جهود مولدوفا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

بينما كان كل من ساندو وموسار تلعبان مع كلبها "كودروت"، قرر فان دير بيلين اللعب مع الكلب أيضًا. ولكن بدلاً من اللعب الودي، قام الكلب بعض الأصابع للزعيم النمساوي، وثقت الحادثة المؤسفة بواسطة كاميرات التلفزيون وعرضها على قناة TVR.

رغم الإصابة الطفيفة التي تعرض لها فان دير بيلين، فقد أعرب الزعيم النمساوي عن تضامنه مع مولدوفا ودعمه لجهودها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة الصعبة.

وعبر عن ثقته في نجاح مولدوفا في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للتوقيع على اتفاقية الانضمام في مارس عام 2024.

تعتبر هذه الواقعة جزءًا من الجهود التي تبذلها مولدوفا لتعزيز مسارها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعكس دعم الزعيم النمساوي لمولدوفا رغبة النمسا في أن تصبح شريكًا وثيقًا لها في هذه الأوقات الصعبة.

ومازال الزعيم النمساوي يستعين بالضمادات لتغطية إصابته أثناء مشاركته في التجمعات الرسمية في مولدوفا.

ظهر في الصور وهو يدخل القصر الرئاسي ويوقع على الوثائق المشتركة مع ساندو ويده تلفها الضمادات، مؤكدًا على التزامه بدعم مولدوفا في رحلتها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.