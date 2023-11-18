للمقبلين على الزواج .. قروض بدون فوائد | تفاصيل

يبحث كثير من الشباب المقبلين على الزواج عن خطوات الحصول على قرض لتيسير تكاليف الزواج وإتمامه دون عراقيل، فقد قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمقبلين على الزواج قرض الزواج بدون فوائد لتسهيل تكاليف الزواج وجهاز العروسة، حيث تقدم التامينات الاجتماعية قرض الزواج بدون فوائد لكل من الشباب والفتيات، فتبحث الكثير من الأسر المصرية عن كيفية الحصول على قرض الزواج بدون فوائد ويتم توضيح شروط الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر.

منحة الزواج التأمينات الاجتماعية

قرض الزواج بدون فائدة من التأمينات الاجتماعية قرض بدون فوائد بحد أقصى خمســــة الاف جنيه على قسيمــــة الزواج التي لم يمر عليها سبعه سنوات وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام.

قرض الزواج من بنك ناصر 2023

ولكي يتمكن الشخص من التقديم على قرض الزواج من بنك ناصر لابد من القيام بعدة خطوات وهي:

1- تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج لأقرب فرع لـ بنك ناصر.

2- يتم مراجعــة الأوراق من قبل الفــرع للتأكــــد من صحتهـا لاعطاء قرض الزواج.

3- بعد التاكد من صحة الاوراق يتـم صرف قرض الزواج بدون فوائد بعدها.

ما الاوراق المطلوبة لقرض الزواج؟

يوجد بعض الأوراق المطلوبة لقرض الزواج حددتها وزارة التضامن للحصول على قرض الزواج من بنك ناصر وهي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية

- مفردات مــــــرتب .

- إيصال غاز كهــــــــرباء أو تليفون حـــــديث .

- (2) صورة بطاقـــــــــــة .

- الـــرقم التأمينــــــــــي مطبــــــــوع .

- قسيمه الزواج.

ما شروط قرض الزواج؟

ووضعت التأمينات الاجتماعية شروط الحصول على قرض الزواج بدون فوائد من بنك ناصر متمثلة في:

- قسيمه زواج بحد أقصى 7 سنـــــــوات .

- تعهـــد بتحــــويل المــــرتب .

- ضامن حكومـــــــــــي بنفـــــس الأوراق للمتقــــــــدم (بدون قسيمـــــة الـــــزواج) .

- أن يكـــــــون عنـــــوان البطاقـــــة مطابق لعنــــوان إيصـــــال المـــرافق.

قرض الزواج بدون وظيفة

ويتسائل الكثير من الشباب عن إمكانية الحصول على قرض الزواج بدون وظيفة ويتم الحصول على قرض الزواج بدون وظيفة من خلال عدة بنوك أخرى، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بتوفير قروض للأشخاص غير العاملين لكن ضمن عدة شروط.

قرض الزواج من البنك الأهلي

وهناك عدة شروط للحصول على قرض الزواج من البنك الأهلي بدون وظيفة:

1- أن لا يقل عمر المقترض عن 21 عام وأن لا يزيد عن 60 عام عند تسديد آخر قسط.

2- أن تكون قيمة القرض تتراوح بين 5 ألاف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

2- يمكن أن تصل قيمة القرض إلى مليون جنيه في حال تعهد المقترض بتحويل مكافأة نهاية العمل للبنك.

يوفر بنك ناصر العديد من القروض والمنح التي من شأنها التيسير على المواطنين، إذ يُقدم البنك التمويلات الاجتماعية الحسنة والتي تضمن قرض الزواج، وتعتبر هذه التمويلات من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك في تقديم خدمات اجتماعيه مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة، ويستهدف البنك من خلال هذه التمويلات أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

قرض الزواج… الشروط

يحدد البنك للراغبين في الحصول على التمويلات الاجتماعية الحسنة ومنها قرض الزواج عددًا من الشروط والتي تتمثل في:

- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، وتقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

- وفي حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضى: ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عامًا، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

- وفي حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق: تحويل القسط أو المعاش على البنك، وفي حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

إجراءات الحصول على قرض الزواج

أما بالنسبة لإجراءات الحصول على التمويلات الاجتماعية الحسنة ومن ضمنها قرض الزواج من البنك، فتضمن:

صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن ساريـــة

الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض والضــــامن والمستفيــــــــد.

بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

حال قرض الزواج): -تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية «لا تزيد مدته عن سبع سنوات».

حال قرض العلاج) :- تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

حال قرض الحالات الملحة-- الطارئة): تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمدا من جهة الاختصاص.

مميزات قرض حديثي الزواج من بنك ناصر الاجتماعي

1- بدون فوائد.

2- متاح للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

شروط قرض حديثي الزواج من بنك ناصر الاجتماعي

1- تقديم قسيمة الزواج.

2- يشترط ألا يكون مر على تاريخ قسيمة الزواج أكثر من 7 سنوات.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض حديثي الزواج من بنك ناصر الاجتماعي

1- لابد أن يقدم الزوجان مفردات مـرتب.

2- تقديم إيصال مرافق "غاز - كهـرباء".

3- تقديم صورتين لبطاقة الزوج والزوجة.

4- تقديم ورقة الرقم التأميني مطبوع (برنت تأمينات).

5- تقديم تعهد بتحويل الراتب.

6- وجود ضامن حكومي بنفـس الأوراق للمتقدم، لكن بدون قسيمة الـزواج.

7- يراعى أن يكـون عنـوان البطاقة متطابق مع عنوان إيصال المرافق.

كيفية الحصول على قرض حديثي الزواج من بنك ناصر الاجتماعي

1- تقديم الأوراق لأقرب فرع لبنك ناصر والمنتشرة فروعه في مختلف أنحاء الجمهورية.

2- مراجعــة الأوراق من قبل الفرع للتأكد من صحتها ويتم الصرف بعدها.