ختام أول دورة تدريبية مشتركة بين قضايا الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات

للتعريف بالعملية الانتخابية..

أعلن المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، حضور المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، لفعاليات ختام الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة، للمجموعة الأولى من المستشارين، اليوم السبت 18 نوفمبر، والتي عقدت في نادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك؛ لتعريف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها.

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جاء ذلك إدراكا من المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة لأهمية المرحلة المقبلة من تاريخ مصر الحديث، وأهمية مساهمة الهيئة في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتنمية الوعي الثقافي والقانوني لأعضاء الهيئة الجدد من المندوبين والمندوبين المساعدين.

جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تتم على 4 أيام، كانت بدايتها اليوم للمجموعة الأولى، وستنعقد لـ 3 مجموعات أخرى، أيام الثلاثاء والخميس والسبت القادمين.

ومن جهته، سلم المستشار رئيس الهيئة، للحضور، في ختام الدورة، شهادات تفيد باجتيازهم لها بنجاح.

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حضر من الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المستشار دكتور عبد الحميد النجاشي نائب رئيس قضايا الدولة عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

المستشار رئيس الاستئناف شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

المستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة.

بينما حضر من جانب هيئة قضايا الدولة، كلا من نواب رئيس الهيئة:

المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة.

المستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني والمدير التنفيذي لمركز الدراسات القضائية والتدريب.

المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة ونائب رئيس قسم المنازعات الخارجية.

المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

المستشارة ميرفت مصطفى عراقي عضو مركز الدراسات القضائية والتدريب منسق الدورة.